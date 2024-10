Originario di Caserta e ‘figlio d’arte’, con la passione per la musica che lo accompagna fin dalla tenera età; Ivan Granatino deve probabilmente al papà Lino Granata l’amore per il mondo delle sette ma è grazie al suo talento che è riuscito a costruire una carriera scandita da tanta gavetta e altrettante soddisfazioni. Il cantante campano ha saputo sperimentare, destreggiarsi tra diversi generi compreso il neomelodico ma con contaminazioni tra pop, rock e hip hop.

Liliana Resinovich/ Sebastiano rifiuta l'intervista a Mattino 5 poi ci ripensa: “Il 14 dicembre...”

La grande occasione di Ivan Granatino risale forse al 2014 quando decide di cimentarsi con The Voice of Italy; nel talent gareggia nel roster di J-Ax e di puntata in puntata regala al pubblico non solo la sua passione per la musica ma anche i sintomi di un talento costruito nel tempo. Seguirà poi la tradizionale vetrina del Concertone del Primo Maggio a Roma, nel 2016; una ulteriore consacrazione che vale da apripista per una moltitudine di progetti discografici particolarmente apprezzati.

Edoardo Ercole: chi è il figlio di Serena Grandi/ "A 14 anni ho fatto coming out. Ho passato momenti atroci"

Ivan Granatino e il senso dell’ultimo album ‘Famiglia’: “Entrare nell’anima delle persone…”

Per capire meglio chi è Ivan Granatino può tornare utile dare uno sguardo ai social; il mondo digitale è sempre più proiezione della realtà e nel suo caso mette in evidenza proprio il grande seguito che nel corso degli anni è riuscito a costruire. Numeri da capogiro in termini di visualizzazioni e streaming; brani che toccano i 17 milioni di visualizzazioni, sia su Youtube che Spotify.

L’ultimo lavoro di Ivan Granatino si intitola “Famiglia”, un album che racchiude in un certo senso il racconto della sua storia di vita, non solo artistica. Una sorta di dedica per tutti coloro che hanno contribuito a renderlo la persona e l’artista di oggi, dal papà Lino Granata alla moglie Maria D’Amelio e ovviamente i figli. “Ho voluto omaggiare il mio papà perchè è grazie a lui che ho questa passione”, raccontava il cantante a Fanpage parlando dell’intenzione di dedicare l’album ‘Famiglia’ soprattutto a Lino Granata – appunto suo padre – artefice dei primi bagliori della sua passione per la musica. “… Quando riesci ad entrare nelle anime degli altri e a far sì che un testo diventi di tutti, hai vinto”.

Pasquale Stefano Mella da Uomini e Donne a Chi l'ha visto/ Cosa è successo all'ex cavaliere