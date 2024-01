Chi è Izabela Corina Juncu, moglie di Renzo Bossi/ Il recente matrimonio del figlio di Umberto Bossi

Renzo Bossi e Izabela Corina Juncu: le nozze in comune dell’ex consigliere regionale

Giorno più che lieto per Renzo Bossi, secondogenito di Umberto Bossi: il figlio del fondatore della Lega – come racconta il settimanale Chi – si è sposato civilmente con Izabela Corina Juncu presso il comune di Gemonio in provincia di Varese. La neo sposa risulta particolarmente attenta alla propria privacy e sono poche le informazioni da riportare anche per il magazine. Per lavoro si occupa di eventi per grandi aziende di profumi e risulta brand ambassador di grandi firme come Bulgari e Fendi.

Per quanto concerne Renzo Bossi, il settimanale ha ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera tra attività politica e attualità da imprenditore. Il figlio di Umberto Bossi è stato infatti consigliere regionale in Lombardia ma da tempo è passato ad occuparsi di imprenditoria agricola anche con discreto successo. I riflettori sono però ora puntati sul matrimonio con Izabela Corina Juncu che prossimamente sposerà anche con rito religioso.

Renzo Bossi e sua moglie Izabela Corina Juncu sono legati da circa un anno; nonostante i numerosi impegni professionali riescono comunque a viaggiare tra Romania – terra d’origine della donna – e l’Italia. Per quanto riguarda i dettagli della cerimonia nuziale in comune, il settimanale Chi racconta come si sia trattato di un’occasione rivolta a pochi intimi prima dei grandi festeggiamenti che riguarderanno la cerimonia religiosa prevista per fine febbraio.

In ogni caso, dopo il matrimonio civile dello scorso sabato, Renzo Bossi e sua moglie Izabela Corina Juncu pare abbiano festeggiato privatamente con amici e parenti per l’intero fine settimana. Ora, prima di dedicarsi ad organizzare la cerimonia di fine febbraio, per i neo-coniugi è tempo di dedicarsi agli impegni professionali. La consorte del figlio di Umberto Bossi, in qualità di brand ambassador – racconta il settimanale – riprenderà la routine in giro per il mondo fra traversate in aereo ed eventi; l’attività di Renzo Bossi si concentra invece a Varese nella gestione dell’azienda agricola.

