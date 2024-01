Sondaggi politici 2024/ Secondo stop Meloni sotto 29%: Pd fa peggio al 19%. M5s ‘doppia’ la Lega, FI al 7,4%

I SONDAGGI POLITICI SWG, LE INTENZIONI DI VOTO: IL CALO DI FDI, PD E LEGA

Secondo stop consecutivo nelle ultime due settimane per Fratelli d’Italia, peggio fa però Elly Schlein con il Pd mentre di contro crescono tutti i partiti dell’area “moderata”: così i nuovi sondaggi politici Swg che, da tradizione, vengono “scodellati” il lunedì sera durante il TgLa7 diretto da Enrico Mentana. Intenzioni di voto che fanno intuire come qualcosa a livello dei grandi partiti già impegnati verso le Elezioni Europee 2024 v’è ancora da registrare. Di certo, sono battute d’arresto che non preoccupano troppo la Premier Giorgia Meloni in quanto FdI resta comunque il primo partito del Paese con il 28,8% e con un vantaggio di praticamente 10 punti “intatti” sui rivali dem.

Il calo dello 0,2% per Fratelli d’Italia viene “battuto” dal calo di Schlein che scende al 19,1% dopo il seminario di Gubbio che non sembra aver fatto breccia nell’elettorato (oltre che a produrre crepe ulteriori all’interno delle varie correnti, tra Fine Vita e candidature): stabile invece il M5s di Giuseppe Conte che dopo mesi continua a “galleggiare” attorno al 16% su base nazionale. Va invece male la Lega di Salvini, secondo gli ultimi sondaggi politici Swg, in calo dello 0,3% (come il Pd) ma con la metà dei voti dei 5Stelle: l’8,5% del Carroccio, sebbene in calo, contribuisce comunque a tenere il Centrodestra a guida Meloni ancora saldamente davanti alle opposizioni di Centrosinistra, pur in un ipotetico “campo largo” tra Conte e Schlein.

DA TAJANI IN GIÙ, L’AREA “MODERATA” GUADAGNA CONSENSI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Come dicevamo, i sondaggi politici Swg questa settimana vedono crescere sostanzialmente solo i partiti dell’area moderata, ad eccezione dell’Alleanza Verdi-Sinistra che – sebbene ancora ad un basso 3,6% di consensi – vede comunque crescere le preferenze dello 0,2% negli ultimi sette giorni. Le intenzioni di voto vedono dunque Forza Italia di Antonio Tajani in buona salute elettorale, con il 7,4% che arriva ad “tallonare” gli alleati della Lega dopo un lungo testa a testa nelle ultime settimane: con un balzo in avanti al 4,3% si posiziona invece Carlo Calenda con Azione, pronto – riportano diversi rumors – ad un potenziale ticket elettorale con Pizzarotti in vista delle Elezioni Europee.

Dietro al 3,6% di Bonelli e Fratoianni resta ancora Matteo Renzi con Italia Viva, in lieve calo al 3,4%, mentre sale fino al 2,4% il partito fondato da Emma Bonino, PiùEuropa. Chiudono i sondaggi politici Swg riferiti a ItalExit – all’1,6% dopo l’addio di Paragone -, Unione Popolare di de Magistris all’1,5% e Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1%. Questa settimana le interviste raccolte tra l’elettorato hanno sortito un 41% di astenuti/indecisi, dato in netto rialzo del 3% rispetto agli ultimi sondaggi di lunedì scorso.











