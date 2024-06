Chi è Gianluca Munari, fidanzato di Nadia Battocletti/ Ex sciatore e attualmente maestro di sci

Agli Europei atletica 2024 Roma brilla la stella di Nadia Battocletti: la mezzofondista è riuscita nell’impresa di alzare al cielo la medaglia d’oro nei 500 metri nel teatro dello Stadio Olimpico. Il successo è però duplice dato che con il tempo di 14:35:29 è riuscita ad iscriversi all’albo dei record sia della storia italiana che in generale dei campionati Europei. Ma cosa sappiamo a proposito della sua vita privata? Da diversi anni Nadia Battocletti è legata al fidanzato Gianluca Munari che, a quanto pare, condivide la medesima passione per lo sport.

Agli occhi indiscreti del gossip non sfugge nulla e ad essere e anche i personaggi appartenenti al mondo dello sport non sono immuni a curiosità e aneddoti. I recenti successi di Nadia Battocletti hanno infatti acceso i riflettori anche sugli aspetti privati e sentimentali. Scopriamo dunque chi è Gianluca Munari, il fidanzato della mezzofondista che è riuscita a conquistare record e medaglia d’oro agli Europei atletica 2024 Roma.

Nadia Battocletti e il fidanzato Gianluca Munari, l’amore sbocciato nel 2022

Gianluca Munari e Nadia Battocletti sono legati precisamente dal 2022; come riporta La Repubblica, il primo incontro sarebbe stato propiziato da un’amicizia in comune. Come anticipato, come la mezzofondista vive a stretto contatto con lo sport: è infatti un ex sciatore ed oggi maestro nel medesimo ambito oltre che allenatore di 2° livello stando a quanto riportato nella bio del proprio account Instagram. Un’intervista di alcune settimane fa rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Nadia Battocletti aveva accennato, parlando di altri sport che rientrano nei suoi gusti, proprio alla carriera da sciatore del suo attuale fidanzato Gianluca Munari. “Ho sempre visto le gare di sci, più fondo che alpino, perché il mio fidanzato era uno sciatore”.











