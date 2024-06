Diretta Europei atletica 2024 Roma/ Streaming video Rai 2, finali e programma 5^ giornata (oggi 11 giugno)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: TAMBERI STELLA DELLA PENULTIMA GIORNATA

Con tutte le emozioni che ci stanno regalando, è un peccato che la diretta degli Europei atletica 2024 Roma giunga oggi, martedì 11 giugno, già alla sua penultima giornata. D’altronde il programma è compatto, come da tradizione per la rassegna continentale dell’atletica leggera quando si disputa nell’anno olimpico, e allora sono giorni davvero molto intensi: ad esempio oggi avremo altri otto titoli da assegnare e saranno tutti nella sessione serale, con Gianmarco Tamberi naturalmente al centro dell’attenzione generale con il salto in alto.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024/ Italia prima: Sara Fantini aggiunge un oro (oggi lunedì 10 giugno)

Gimbo è campione di tutto, ma l’aspetto forse più bello è la crescita generale dell’atletica leggera italiana e allora quasi in ogni gara l’Italia promette di farci divertire e dare l’assalto al podio, con i suoi nomi più apprezzati ma anche con nuovo talenti che si affacciano alla ribalta come avremmo solo osato sognare fino a pochi anni fa. Quindi facciamo pochi calcoli: la cosa migliore è godersi le emozioni di ogni evento, ma proprio per questo motivo è fondamentale avere ben presente che cosa ci potrà riservare la diretta degli Europei atletica 2024 Roma per la quinta giornata.

DIRETTA 200 METRI, FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU/ Mumenthaler è oro. Che beffa per Tortu! (10 giugno)

EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Altro giorno in compagnia della diretta tv degli Europei atletica 2024 Roma, le modalità sono ormai ben chiare a tifosi e appassionati, che sanno come la Rai la trasmetta in chiaro e che il principale canale di riferimento è Rai Due, in particolare con la sessione serale dalle ore 21.00 in poi, ma finestre in altri momenti ci saranno anche su Rai Sport (canale numero 58), che coprirà anche l’inizio serata finché sul 2 avremo il telegiornale. Di conseguenza la diretta streaming video degli Europei atletica 2024 Roma sarà garantita a tutti tramite sito e app di Rai Play; la rassegna continentale è però appannaggio anche dei canali di Sky Sport e quindi tramite l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv per seguire in streaming, ma solo su abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEGLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Diretta finale lancio del martello/ Video Rai: ha vinto Sara Fantini, medaglia d'oro europea

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: IL PROGRAMMA E LE FINALI DEL TERZO GIORNO

Il programma è quello ormai consolidato, anche se in realtà dobbiamo dire che oggi sarà l’ultima volta nella quale la diretta degli Europei atletica 2024 Roma si aprirà con una sessione mattutina dedicata esclusivamente a batterie o qualificazioni, perché domani avremo solo la sessione delle finali. Per non fare confusione però è meglio stare all’attualità: oggi si comincerà alle ore 9.35, al mattino avremo numerose qualificazioni fra cui ad esempio tutte le staffette, oltre ad alcune prove del decathlon che naturalmente occupa ben due giorni. Poi si passerà alla sessione serale, nella quale saranno concentrate le otto finali del giorno, cominciando alle ore 20.35 proprio con il salto in alto di Gimbo Tamberi.

Si entrerà così subito nel vivo di una sera che poi vedere alle ore 20.55 il via alla finale anche del salto triplo maschile con Emmanuel Ihemeje che potrebbe essere fra i migliori, mentre su pista le prime due finali saranno quelle dei 400 ostacoli, alle 21.05 gli uomini con Alessandro Sibilio vincitore della propria semifinale e alle 21.18 le donne. La diretta degli Europei atletica 2024 Roma dunque sarà ricchissima anche stasera allo stadio Olimpico: alle ore 21.30 sarà il momento dei 10000 metri femminili, mentre alle ore 21.36 avrà inizio la finale del lancio del giavellotto femminile. Infine, il decathlon laureerà il proprio campione con i 1500 metri dalle ore 22.30 e la chiusura sarà alle ore 22.53 con la finale dei 200 metri femminili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA