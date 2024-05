Chi è Jasmine Rotolo, la carriera/ Dal sodalizio con Renato Zero alla perdita di sua madre Stefania

Jasmine Rotolo ha vissuto fin da giovanissima a contatto con l’arte, in particolare con la passione per la musica. Sua madre è stata una nota showgirl – Stefania Rotolo – ed è forse anche grazie a lei che la cantante ha scelto tale strada per la propria carriera professionale. Due edizioni fa l’abbiamo osservata con piacere sul palco di Tale e quale show, ennesima occasione per dimostrare un talento immenso che forse non ha ricevuto il successo che avrebbe meritato.

Ma chi è Jasmine Rotolo? Per chi si fosse perso i tratti salienti della sua carriera, bisogna partire dal ‘97 quando inizia la collaborazione con i Sottotono. La consacrazione artistica arriva però qualche anno più tardi, precisamente nel 2004: inizia infatti una proficua collaborazione con Renato Zero, grande amico di sua madre Stefania Rotolo. Arriverà così nel 2007 a farsi largo sul palco del Festival di Sanremo, nel 2007, impressionando con il brano “La vita subito”.

La vita ha riservato diversi ostacoli e sfide a Jasmine Rotolo che, con grande grinta e forza, è sempre riuscita a superare. La cantante non ha conosciuto suo padre – Tyrone Harris – venuto meno alla volontà di riconoscerla in quanto figlia. “Mio padre non l’ho mai incontrato; sapeva della mia esistenza, eppure non mi ha mai cercata… Mi ha fatto avere una lettera in cui mi ha invitata a lasciarlo stare”. Questo il racconto di Jasmine Rotolo – riportato da Libero – a proposito del vano tentativo di riallacciare i rapporti con suo padre, sassofonista americano.

Jasmine Rotolo ha però potuto contare su una madre sempre presente, Stefania, che è riuscita non solo a trasferirgli la passione per l’arte ma soprattutto non le ha fatto mai avvertire il peso di non avere un padre. “Con mia mamma cantavamo e ballavamo insieme… D’altronde era la sua passione e me l’ha trasmessa”, la cantante ha però dovuto fare i conti troppo presto con la scomparsa della showgirl, venuta a mancare nel 1981, lasciando nel cuore di sua figlia Jasmine Rotolo un vuoto ancora oggi difficile da colmare. Per quanto concerne la vita privata della cantante, la sua estrema discrezione non lascia spazio a voci e curiosità da menzionare: non sappiamo infatti se attualmente sia impegnata o single o quali siano stati i suoi amori del passato.











