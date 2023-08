Chi è Jennifer Beals, Alex in Fashdance?/ Non è lei a ballare nel film: 3 donne e un uomo al suo posto

Jennifer Beals è l’attrice che interpreta Alex in Flashdance ma non è lei a ballare

Flashdance è una delle pellicole musicali più iconiche e amate al mondo. La protagonista Alex Owens, che di giorno lavora in fabbrica e di sera si esibisce in un locale notturno, è interpretata dall’allora esordiente Jennifer Beals, che fu preferita alla più nota Demi Moore per questo ruolo. Jennifer aveva circa 20 anni quando venne scelta come protagonista, e per girare il film decise di interrompere gli studi a Yale.

La figura di Jennifer nei panni di Alex in Flashdance è poi diventata iconica: impossibile dimenticare le scene in cui l’attrice improvvisa passi di danza e si esibisce davanti alla severa giuria di esperti; peccato però che a ballare non fosse lei.

Jennifer Beals, cos’è accaduto dopo il successo di Flashdance?

Stando a quanto fa sapere Vanity Fair, in tutte le scene di danza non è Jennifer Beals a ballare, ma quattro diverse controfigure. L’attrice anzi non sapeva affatto ballare, motivo per il quale al suo posto vediamo alternate tre diverse ballerine e, addirittura, un ballerino. Nella scena di breakdance all’audizione a ballare era infatti un uomo: lui è Richard Colòn, noto col nome d’arte di Crazy Legs.

Dopo il grandissimo successo avuto con Flashdance, Jennifer Beals si è dedicata principalmente al cinema d’autore. Non sono però mancati momenti difficili: negli anni novanta l’attrice soffrì di stanchezza cronica a causa del virus di Epstein-Barr, contratto in quegli anni. Bisognerà attendere il 2004 per rivederla nuovamente all’apice grazie alla partecipazione nella serie The L Word (e nel sequel The L Word: Generation Q) nel ruolo di Bette Porter, paladina LGBTQ+. Di recente è inoltre apparsa in The Book of Boba Fett. L’attrice ha oggi 59 anni.

