Chi è Jenny De Nucci, ex fidanzata di Ariete/ Dedica a Sanremo 2023? Dalla rottura ai sospetti sul tradimento

Jenny De Nucci, chi è l’ex fidanzata di Ariete

Tra gli artisti che quest’anno fanno il loro esordio sul palco del Festival di Sanremo 2023 c’è anche Ariete. La cantante porta in gara ‘Mare di guai’, un brano dedicato alla sua ex fidanzata. Un particolare che scatena inevitabilmente la curiosità del pubblico sul privato amoroso della giovane artista. L’ultima celebre ex fidanzata di Ariete si chiama Jenny De Nucci, attrice italiana di 22 anni che il pubblico più giovane conosce anche come concorrente de Il Collegio.

Ariete, qual è il vero nome e chi è il fratello transgender/ "Ha sofferto di bipolarismo, anoressia, poi…"

Proprio Jenny De Nucci annunciò con un lungo post la fine della sua storia con Ariete: “Io e Arianna (vero nome della cantante, ndr) non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. Da un po’ che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento.”

Testo “Mare di guai”, canzone Ariete/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Ariete e il chiarimento sul presunto tradimento di Jenny De Nucci

Dopo la rottura anche Ariete tenne a pubblicare un tweet in cui parlava dell’ex, smentendo che il motivo della fine della loro storia fosse un tradimento: “Quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo. è così e basta, so che riuscirete a rispettarlo”. E concluse: “Quando ci sarà una prova provata del fatto che ci siano state corna e terze persone di mezzo mandatemi un messaggio e fatelo scoprire pure a me, che sono curiosa, intanto mi leggo un libro che sto in treno.”

LEGGI ANCHE:

Ariete chi è? Con la canzone "Mare di Guai" a Sanremo 2023/ "Ho convissuto con la sofferenza.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA