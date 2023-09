Liam Payne ricoverato d’urgenza in ospedale in Italia/ Cos’è successo all’ex One Direction

Liam Payne ricoverato d’urgenza in ospedale in Italia: le sue condizioni

Non arrivano buone notizie da Liam Payne, l’ex star degli One Direction, portato d’urgenza in ospedale con dolori lancinanti ai reni mentre si trovava in Italia. Come riporte il The Sun, il cantante si è ammalato durante una vacanza sul Lago di Como in compagnia della fidanzata Kate Cassidy. I medici, riporta il tabloid inglese, stanno indagando su un problema di salute ricorrente, che lo ha anche portato a cancellare il suo tour il mese scorso.

Stando alle ricostruzioni, Payne stava festeggiando il suo primo anniversario con la fidanzata quando è stato male nella loro proprietà vicino al lago. Il cantante è stato portato d’urgenza al pronto soccorso in ambulanza, prima di essere ricoverato in un reparto ospedaliero per cure di emergenza, dove rimarrà per diversi giorni.

I recenti problemi di salute e la cancellazione del tour

Una fonte, riporta The Sun, avrebbe dichiarato: “Liam sta male, ma è nel miglior posto possibile e finalmente i medici saranno in grado di andare a fondo di ciò che sta succedendo. Naturalmente è dispiaciuto che il viaggio suo e di Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando si è ammalato“. E ha aggiunto: “I medici lo hanno avvertito di non aspettarsi di essere autorizzato a tornare a casa per almeno altri sei giorni. Vogliono fare tutti i test possibili per comprendere appieno il problema, ma ora sospettano che ci sia stato per un po’ un problema di fondo che sta peggiorando“.

L’ex voce degli One Direction ha trascorso la maggior parte dell’anno lavorando al suo secondo album, tuttavia il mese scorso è stato costretto a rinviare un tour in Sud America pochi giorni prima di salire sul palco. In un video rivolto ai fan ha detto: “La scorsa settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non augurerei a nessuno. I medici hanno imposto di riposare e recuperare. Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto“.











