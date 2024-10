Liam Payne lasciato a Buenos Aires dalla fidanzata Kate Cassidy prima della morte

Si susseguono indizi e indiscrezioni dopo la morte di Liam Payne, il cantante ed ex membro degli One Direction che è morto nelle scorse ore, gettando nello sconforto il mondo della musica e dello spettacolo. E mentre si cerca di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto di ieri, si scopre che Liam Payne sarebbe rimasto da solo per due giorni in Argentina, visto che la fidanzata Kate Cassidy aveva deciso di lasciare il Sudamerica per fare ritorno a casa: “Il motivo? Non riesco a stare in un posto per più di 5 giorni, due settimane in Argentina sono state abbastanza, sento il bisogno di tornare a casa” le parole della ragazza che dunque ha anticipato la partenza.

La coppia sarebbe dovuta rimanere solo pochi giorni in Argentina, ma per motivi non ancora chiari, Liam Payne ha deciso di prolungare il soggiorno a Buenos Aires con la fidanzata Kate Cassidy, almeno fino al momento in cui lei non ha deciso di scappare.

Liam Payne e Kate Cassidy stanno insieme dal 2022: cosa si sa sulla coppia

Tanti viaggi ed emozioni, Liam Payne e Kate Cassidy si sono regalati una bella storia d’amore in questi anni, fin dai primi avvistamenti risalenti al 2022, dopo che il cantante ed ex membro degli One Direction aveva lasciato la fidanzata Maya Henry con la quale il matrimonio sembrava ormai a un passo.

Dopo una presunta prima rottura, Liam Payne e Kate Cassidy sono riapparsi insieme sui social nell’estate del 2023, paparazzati in quel di Londra, la notizia della morte del cantante adesso aumenterà la curiosità anche sul legame che ha vissuto la coppia negli ultimi anni e le indagini faranno luce sul loro rapporto, tra le varie questioni finite sotto la lente d’ingrandimento. Intanto i fan piangono la scomparsa di Liam Payne, in attesa di capire cosa è realmente accaduto nella tragica notte di ieri, che ha strappato per sempre alla vita il cantante.