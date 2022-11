Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti?/ Avvistato mano nella mano…

Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Lo scoop

Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Quest’estate il cantante è stato beccato in vacanza in Grecia con una nuova presunta fidanzata. Il magazine CHI ha fatto molto attenzione a non etichettare la donna in compagnia di Eros Ramazzotti come sua nuova fidanzata, ma ha sottolineato la forte intesa tra i due. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che Eros ha trascorso dei giorni tra carezze, abbracci e gesti d’affetto. Le ultime immagini pubblicate sul Settimanale Diva e Donna ritraggono il cantante di “Musica è”, “Adesso tu” e “Più bella cosa” a Milano a spasso mano nella mano con una bellissima giovane donna. Sembra assomigliare alla storica ex Marica, per il vero, e da cui Eros ha avuto due figli, ma pare non sia lei, visto che la modella oggi vive una storia d’amore con il 37enne produttore e deejay olandese William Kouam Djoko.

Sui social è già partito un curioso tam tam di cittadini marsalesi che si chiede: “La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti sembra Giulia Accardi!“. Ed in effetti, dalle immagini, la misteriosa donna in abito bianco sembra proprio la famosa modella curvy marsalese, autrice del libro “Il potere dell’imperfezione”, testimonial di molti brand che hanno lo scopo di lanciare l’immagine della donna volta ad abbattere gli stereotipi e il cosiddetto “body shaming”. Pare che, peraltro, la modella si diva tra la sua città e Milano dove lavora. Tornando alla nuova e presunta fiamma, sembra sia possibile confermare che la nuova donna al fianco di Eros non sia affatto la stessa persona fotografata al suo fianco in Grecia mesi fa dal settimanale Chi.

Chi sono le ex mogli di Eros Ramazzotti?

Un cantautore amato come Eros Ramazzotti è ovviamente uno dei bersagli preferiti del gossip. Nel corso della sua carriera il cantante è stato spesso al centro di storie di cronaca rosa riguardo la sua vita sentimentale, da sempre oggetto di grande curiosità da parte dei suoi fan. La sua storia più famosa è quella con la sua prima ex moglie, la showgirl svizzera Michelle Hunziker. I due si incrociano a uno dei concerti del cantante a Milano e diventano subito inseparabili. La coppia ha una figlia nel 1996, Aurora Ramazzotti.

I due si sposano un paio d’anni dopo, nel 1998, ma la loro relazione non dura: dopo una separazione nel 2002, divorziano ufficialmente nel 2009. In quello stesso anno Eros conosce la modella ventunenne Marica Pellegrinelli, con la quale si lega sentimentalmente. La loro prima figlia, Raffaella Maria, nasce nel 2011. Nel 2014 la coppia si sposa con rito civile, e un anno dopo hanno un secondo bambino, Gabrio Tullio, nato il 14 Marzo 2015. Anche questo matrimonio, tuttavia non è destinato a durare. Eros Ramazzotti divorzia da Marica nel 2019.

