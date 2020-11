Chi è la fidanzata di Fabrizio Moro?/ Dopo Giada Domenicone, Anita e Libero…

Molto riservato, Fabrizio Moro non ama parlare della sua vita privata. In occasione della presentazione del suo nuovo album “Canzoni d’amore nascoste” in cui parla di se stesso e dei suoi amori passati, tuttavia, ha fatto un’eccezione ribadendo di non avere una fidanzata e di essere un padre felicemente innamorato dei figli Anita e Libero, nati dalla storia con l’ex compagna Giada Domenicone. “Io mi sono sempre un po’ protetto nelle mie storie, sempre con la paura di essere fregato, deluso o scoperto […]. Sono sempre stato troppo sul ‘chi va là’ e infatti a 45 anni mi ritrovo separato e solo, ma con due splendidi figli“, ha dichiarato ai microfoni de La Repubblica. Quello per i figli è un amore viscerale di cui Fabrizio ha parlato spesso definendo la figlia Anita come “la donna della sua vita”. “Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di determinate cose e momenti in cui hai bisogno di altre cose. In questo momento per me credo che i miei figli siano il senso di tutto”, ha dichiarato a Sky Tg24.

FABRIZIO MORO, IL RAPPORTO CON L’EX COMPAGNA GIADA DOMENICONE

La storia d’amore tra Fabrizio Moro e Giada Domenicone è finita da tempo. I due, genitori di Libero, 11 anni e Anita, 7 anni, sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto continuando anche a lavorare insieme. Esattamente come Fabrizio, Giada Domenicone è un’artista e un architetto. Dal suo estro creativo sono nate la copertine di alcuni degli ultimi album del cantautore romano. Giada, infatti, ha realizzato la copertina della nuova versione de singolo “Il senso di ogni cosa” pubblicato lo scorso maggio e la copertina dell’album “Canzoni d’amore nascoste” in cui, tra le crepe di un muro, due innamorati riescono a baciarsi. Una collaborazione artistica che continua e che piace tantissimo ai fans di Fabrizio Moro come si evince dai complimenti che Giada ha ricevuto per i suoi ultimi lavori.

