Chi è la fidanzata di Gazzelle?/ Spunta l’indizio nelle sue canzoni

Gazzelle ha spesso dedicato versi delle sue canzoni alla sua fidanzata. Intorno alla sua identità aleggia però un mistero. Gazzelle non ha mai svelato al mondo social chi sia la sua fidanzata. Per ora non sappiamo quindi a chi dedica frasi del tipo “E non so se è un male o un bene Ma sto meglio insieme a te“. Sicuramente sentendo gli struggenti ritornelli delle sue canzoni sappiamo che ha tanti amori finiti e delusioni alle spalle. Gazzelle è molto riservato sulla sua vita privata e soprattutto su quella sentimentale. Nei suoi testi parla d’amore, di relazioni finite male, nomina diverse ragazze, ma di concreto al momento pare non ci sia nulla. Anche sui social non compare con nessuna ragazza in particolare tanto che si mormora sia single. Non a caso Gazzelle è sempre stato considerato un cantante misterioso. Nella canzone “Destri”, Gazzelle ha raccontato il dolore per una separazione senza scelta. Il cantante ha raccontato: “Ho voluto chiamare così la canzone perché contiene immagini molto forti, ed è nata dall’esigenza di comunicare qualcosa dopo la quarantena”.

Gazzelle in “Destri” canta la nostalgia per un amore perduto: “E non è colpa mia…”

Gazzelle nelle sue canzoni si rivolge ad una persona amata. Parlando della canzone “Destri”, il cantante ha rivelato: “È qualcosa che mi viene naturale, come utilizzare l’ironia nel mio immaginario, o come in questo caso la rabbia. Come tutte le mie canzoni, anche questa è diretta a qualcuno, ma poi lo so solo io”. Non c’è traccia di rancore ma la voglia di emozionarsi. Capita alle volte di pensare al passato e di riflesso anche al presente, a quello che sarebbe potuto essere e non è stato, tutto questo ci fa versare lacrime a secchiate, ci fa venir voglia di prendere a pugni la parete, ma non ci insegna mai nulla, tanto quegli stessi errori li ricommetteremo, perché in amore non ci sono regole o lezioni che tengano. Il cantante sembra fare ammenda dei suoi errori: “E non è colpa mia, se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia, E non è colpa tua, Se tutti questi destri, destri, destri, Al muro non ci fanno ritornare lì, A quei momenti lì…”.



