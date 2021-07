Gazzelle, “Tuttecose”/ “Ho sempre ascoltato musica di qualità”

Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini è uno dei più famosi cantautori italiani del momento. Classe 1989, inizia la sua carriera a 22 anni suonando nei locali della capitale, il suo nome d’arte nasce nel 2016 dalla storpiatura del nome di un modello di scarpe prodotte dall’Adidas chiamate Gazelle. Alcune delle sue canzoni più famose sono: “Ora che ti guardo bene”, “Destri”, “Lacri-ma” e “Scusa”. Gazzelle è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

L’artista ha devoluto gli incassi della canzone “Ora ti guardo bene” (pubblicata il 15 aprile 2020, scritta a casa propria durante il primo periodo di lockdown) all’Ospedale Spallanzani di Roma per aiutare i malati di Covid-19: “L’ho scritta qui a casa in questi giorni tristi e prodotta a distanza insieme a Federico Nardelli. È una canzone che spero vi faccia bene. Ho deciso insieme alla mia squadra di devolvere tutti i proventi all’ospedale Spallanzani di Roma per fare bene anche e soprattutto a chi sta soffrendo”, aveva annunciato su Facebook.

Gazzelle: le sue influenze musicali

Intervistato da Esquire qualche mese fa, Gazzelle ha parlato delle sue influenze musicali: “Dentro casa girava molta musica di qualità, soprattutto grandi cantautori italiani. Anche in modo passivo, in macchina o a casa, ho sempre ascoltato De Gregori, Battisti, De André, Battiato…”. Poi quando a cominciato a scegliere la musica da ascoltare ha scoperto Vasco Rossi e Rino Gaetano. Ovviamente spazio anche ai Nirvana: “Kurt Cobain è stato un’icona, un mito, ho letto i libri, ero in fissa con lui”. Quando ha scoperto la musica inglese ha capito che Beatles e Oasis erano “proprio la cosa che preferivo, e che mi sarebbe piaciuto fare”. Gazzelle ha rilasciato da poco più di un mese il singolo “Tuttecose” con la collega Mara Sattei. In attesa di nuovi progetti musicali, possiamo ascoltare Gazzelle su Italia 1 il 13 luglio 2021 in occasione della prima serata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021.

