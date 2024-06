Ilaria Loriga, chi è la fidanzata di Gazzelle/ La dolce dedica al cantante: “Mi fai sorridere sempre”

Attrice dalle belle speranze e con una discreta esperienza alle spalle nonostante la giovane età. Si chiama Ilaria Loriga ed è la fidanzata di Gazzelle. Venticinque di Sassari, ormai di adozione romana, farebbe coppia fissa col cantante da un pezzo, secondo i ben informati almeno due anni. Nella sua carriera di attrice ha preso parte a diversi sport televisivi e praticato parecchi sport tra cui la pallacanestro e la danza. Dopo il diploma, si è dedicata anima e corpo alla recitazione, al doppiaggio e alla dizione.

Gazzelle/ Dopo Sanremo conquista l'Arena e punta a San Siro: "la musica mi ha salvato, scrivo per me stesso"

Da quando la sua storia con Gazzelle è di dominio pubblico, il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto dai gossippari, che amano spulciare tra i post della ragazza e seguire la sua storia con il cantante. Sono quasi quarantamila utenti che la seguono, un numero che lievita quando condivide sprazzi della sua vita privata. L’esempio più recente risale pochi giorni fa, con tanto di dedica al compagno. “Grazie per farmi sorridere sempre, ti amo tanto”, ha scritto lei in un dolce messaggio che ha fatto il pieno di like e cuoricini.

Ilaria Loriga, chi è la fidanzata Gazzelle/ Attrice di serie tv da Luna Park a Lea e i bambini degli altri

Gazzelle e la sua fidanzata Ilaria Loriga insieme (con discrezione) da almeno tre anni…

Non è del tutto chiaro come si siano conosciuti ma sarebbero insieme dal 2021. Entrambi infatti sembrano molto discreti e riservati ed è forse questo il motivo per cui non si conoscono altri dettagli sulla loro relazione.

A raccontare del loro vissuto e della loro storia, tuttavia, ci sono alcuni scatti condivisi da Ilaria Loriga che su Instagram, di tanto in tanto, mostra la sua vita al fianco del compagno. Il profilo di Gazzelle, invece, è prevalentemente dedicato al lavoro: evidentemente il cantante ci tiene a tenere al riparo dal gossip il suo amore per la fidanzata.

Ilaria Loriga, la fidanzata Gazzelle/ Da due anni coppia fissa: "se sei innamorato è bello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA