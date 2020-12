Chi è la fidanzata di Stefano de Martino?/ Mariacarla Boscono è già una ex oppure…

Chi è la fidanzata di Stefano de Martino? Mariacarla Boscono oppure…

Chi è la fidanzata di Stefano de Martino oppure no? Ormai da settimane non si parla d’altro soprattutto da quando il ballerino è stato immortalato con la bella Mariacarla Boscono. Proprio la bella morettina è il nuovo flirt di cui hanno parlato settimanali e siti web fino a quando non è arrivata la sorpresa ovvero la giovane è stata beccata con un altro che sembra essere davvero il suo fidanzato, quindi dove sta la verità e chi è la fidanzata di Stefano de Martino? Più volte il ballerino, che oggi sarà ospite a Domenica In, ha parlato della sua vita privata dicendo che quando sarà innamorato e troverà un’altra donna, sarà lui il primo a dirlo. Questo non è bastato a mettere a tacere il gossip che ormai impazza da quando la scorsa primavera lui ha chiuso con Belen Rodriguez, la madre di Santiago, per la seconda volta.

Dal presunto triangolo con Alessia Marcuzzi alla top model Mariacarla Boscono

Ma qual è la situazione della sua vita privata? Tutto è avvolto nel mistero soprattutto perché Stefano de Martino non ama molto mostrarsi sui social quando si tratta di vita privata e, sicuramente, ne vuole fare a meno dopo quello che è successo la scorsa estate quando è stato messo in mezzo ad un vero e proprio triangolo amoroso con Belen Rodriguez (nella versione tradita) e Alessia Marcuzzi (nella versione amante). I diretti interessati hanno smentito la presunta liason ma da allora sui settimanali i flirt si sono susseguiti tra smentite, voci e rumors infondati parlando di ragazze napoletane lontane dal mondo dello spettacolo ma anche di alcune colleghe fino alla top model Mariacarla Boscono, classe 1980, che però è stata pizzicata nei giorni scorsi al fianco dell’imprenditore Guido Sena. E’ lei un’altra ex di Stefano de Martino?



