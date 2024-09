Un nuovo amore nella vita di Irama? Da settimana si rincorrono voci sulla presenza di una nuova fidanzata nella vita di Irama, il cantautore di tantissime canzoni di successo come “Ovunque sarai” e “Galassie”. Il cantante, vincitore di una edizione passata di Amici di Maria De Filippi, si è imposto negli ultimi anni come uno dei cantautori più amati e seguiti della scena musicale italiana. Non solo, Irama ha anche un grandissimo seguito da parte dei fans curiosi ed attenti ad ogni lato della sua vita, anche quella privata e sentimentale. In queste ultime settimana, parlando proprio di vita privata, sono state pubblicate alcune foto del cantante in compagnia di una misteriosa ragazza. La ragazza però adesso ha un nome è Elena Rose stando a delle segnalazioni riportate nelle scorse ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano i due starebbero insieme.

Irama e la nuova fidanzata Elena Rose nelle scorse settimane sono stati paparazzati insieme intenti a trascorrere qualche ora in un bar godendosi un momento di relax. Naturalmente la foto è diventata virale con i fan letteralmente impazziti e curiosi di scoprire l’identità della nuova ragazza. Ieri in occasione dello show Radio Zeta Future Hits Live 2024 in cui era ospite, Filippo Maria Fanti, questo il nome all’anagrafe dell’artista si è fatto accompagnare dalla presunta nuova fidanzata Elena Rose. I due stanno insieme? Per il momento entrambi tacciono ma le segnalazioni continuano.

Elena Rose, chi è la nuova fidanzata di Irama?

Scopriamo qualcosa in più su chi è la nuova fidanzata di Irama, Elena Rose con cui il cantante è stato paparazzato qualche settimana fa a Milano. Classe 1995, ha dunque 29 anni è una cantante di origini venezuelane nata negli Stati Uniti il cui nome vero è Andrea Elena Mangiamarchi. Arriva al successo nel 2019 con il singolo Dollar mentre ha collaborato con artisti importanti e nel corso degli anni ha collaborato con artisti del calibro di Selena Gomez e Maluma. Elena Rose è la nuova fidanzata di Irama? Dopo Victoria Stella Doritou, la modella di origini cipriote che in passato ha avuto una storia d’amore con l’ex vincitore di Amici e Giulia De Lellis con cui Irama ha vissuto una lunga storia d’amore che tanto ha fatto sognare i fan di entrambi anche se alla fine il loro amore è naufragato il cuore del cantante batte per la biondissima collega?