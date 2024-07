Irama ha una fidanzata?/ Le voci su Khady Gueye, poi il ‘silenzio’: “Non parlo attraverso il gossip…”

La vita sentimentale dei personaggi noti è una fonte da cui attingere in maniera costante per gli appassionati di cronaca rosa. Peccato che per alcuni volti celebri appartenenti al mondo dello spettacolo sia difficile poter scovare indiscrezioni, rumor e novità a tinte rosa. Tale circostanza vale per uno dei cantanti più in voga degli ultimi anni, Irama. Chi è la fidanzata? Se lo domandano certamente i fan e non solo, proveremo dunque a dare una risposta.

Partiamo subito col dire che, stando alle voci che circolano in rete, Irama potrebbe avere una fidanzata. Il condizionale è d’obbligo, soprattutto per la marcata volontà del cantante di proteggere la propria sfera sentimentale dalle ingerenze di gossip. “Io solo attraverso la musica riesco a dire le cose, non con il gossip. Come i Guns, che sputavano fuori la verità tramite le canzoni”. Queste le parole di Irama in una recente intervista per Il Giorno – riportata da Novella 2000 – che sembrano perentorie rispetto alla sua voglia di discrezione ma altrettanto sibilline rispetto alla possibilità che il suo cuore sia occupato da una fidanzata.

Irama, tanti rumor e zero certezze su un’ipotetica fidanzata

E quindi, chi è la fidanzata di Irama? Come si legge in un articolo di Novella 2000 dello scorso maggio, il cantante pare avesse trovato l’amore con la modella Victoria Stella Doritou. Sulla love story domina però il mistero; nessuna conferma, traccia o indizio reperibile sui social o tramite eventuali dichiarazioni dei diretti interessati. Anzi, pare che successivamente alla rottura con quest’ultima abbia avuto un altro flirt – come racconta Libero – con la modella Khady Gueye. Quindi, come direbbe l’artista, finchè a parlare è il gossip le certezze sono praticamente assenti. Se dunque dobbiamo prendere ad esempio le sue splendide canzoni, tra le hit più recenti non spicca nessuna ballade che potrebbe rimandare ad una dedica d’amore per una presunta fidanzata.

Tutto tace anche sui social; solo contenuti a sfondo professionale e nessuna traccia di una ‘papabile’ fidanzata di Irama. Dunque, dopo la liaison con Ana Yanirsa – come racconta Libero – e la presunta relazione breve con Giulia De Lellis (entrambre riferite al passato) non sono reperibili nuovi indizi o curiosità su una possibile nuova fiamma del cantante.











