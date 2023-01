Chi è la signora Coriandoli: quando e come è nata parodia di Maurizio Ferrini/ Il successo

La signora Coriandoli, genesi della parodia di Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini è un noto comico italiano, conosciuto al grande pubblico principalmente per il personaggio di Emma Coriandoli. La sua carriera parte negli anni ’80, fino a raggiungere il successo agli inizi degli anni ’90. Proprio in quegli anni porta per la prima volta il personaggio parodico della signora Coriandoli, suo alter ego che rappresenta in maniera ironica la figura di una casalinga media italiana.

Maurizio Ferrini: "Dissi no a Yuppies e Troppo Forte"/ "Sergio Leone mi voleva, ma…"

La signora Coriandoli appare per la prima volta a Domenica In, nel 1989. Da quel momento la parodia delle casalinghe italiane diventerà parte integrante della carriera di Maurizio Ferrini che sposerà la sua versione parodica quasi come personaggio esistente. Nelle sue collaborazioni televisive e cinematografiche successive vestirà quasi sempre i panni di Emma Coriandoli, come vero e proprio alter ego dell’artista comico. La consacrazione arriva proprio nel corso della prima metà degli anni ’90, dalla conduzione di Striscia la Notizia ai numerosi spot televisivi sempre nei panni della signora Coriandoli per conto della Fiat e il noto marchio Amadori.

Maurizio Ferrini, Signora Coriandoli/ L'interpretazione e il personaggio più riuscito

La signora Coriandoli, il triste declino dopo il successo degli anni ’90

Maurizio Ferrini, grazie al personaggio da lui ideato della signora Coriandoli ha raggiunto grande successo e considerazione nel mondo della TV. Il suo personaggio ironico e mai dissacrante della figura della casalinga media è stato apprezzato dal pubblico del piccolo schermo così come dai produttori televisivi dell’epoca. In prossimità degli anni 2000 però il suo ruolo viene sminuito, fino a cadere quasi nel dimenticatoio.

Maurizio Ferrini alias signora Coriandoli partecipa anche all’Isola dei famosi nel 2005, raggiungendo un dignitoso secondo posto, senza però trovare il riscatto televisivo tanto ambito. In numerose interviste recenti l’attore comico non ha mai nascosto la tristezza per il suo inesorabile declino e per le ristrettezze economiche. In particolare, ha raccontato come nel 2017 fosse arrivato ad un passo dal chiedere l’elemosina, salvo poi riuscire a riemergere grazie al supporto della famiglia e della nuova compagna Sara Guglielmi. Oggi la signora Coriandoli è però tornata ad essere protagonista in TV, grazie a numerose chiamate come opinionista in diversi salotti televisivi.

Maurizio Ferrini, depressione e problemi economici/ "Rischiai di fare elemosina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA