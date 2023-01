Soleil Sorge, torna il triangolo con Alex Belli e Delia Duran?/ La reunion é choc!

Grande Fratello vip 6: Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran tornano a frequentarsi

Possono dirsi il triangolo tv per antonomasia, quello che vedeva protagonisti al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, e ora il web segnala che la “troppia” sia tornata! Ebbene sì, stando ad una serie di aggiornamenti indicati dal popolo di internauti, Soleil Sorge é tornata a frequentare la coppia di “promessi sposi”. Il nuovo anno 2023, a quanto pare, per Soleil, sarebbe iniziato con il buon proposito di lasciarsi alle spalle il passato turbolento della “troppia” vip, per una reunion a tre, anche dopo i vari scontri vis à vis o a distanza ravvicinata avutisi tra i tre ex vipponi nei mesi a partire dal via al poliamore.

In reazione alla “chimica artistica” tra la modella italo-nordamericana e l’attore di Centovetrine, palesatasi con una moltitudine di effusioni amorose nella Casa più spiata d’Italia, la modella sudamericana entrava nel gioco di Canale 5 per allontanare l’amato Alex dalla “terza incomoda”, Soleil. E il resto é storia della TV made in Italy! Prima di subire l’eliminazione dallo show, per effetto del televoto del pubblico, l’attuale conduttrice del Gfvip party -insignita del titolo di autore best-seller nella categoria TV, su Amazon, per le vendite del libro post-reality Il manuale della stronza– chiudeva il triangolo, rinunciando ad ogni tipo di rapporto con Alex Belli. Ma ora il passato sembra dare vita ad un nuovo presente, all’insegna della pace.

Tanto che, in condivisione social di alcune immagini esclusive della reunion a 3 post-reality show, il web anticipa il ritorno del “triangolo” made in Grande Fratello vip 6.

Spunta il video della Big Reunion del Grande Fratello vip 6

In una prima foto diventata virale nel web, trapelata dalle Instagram stories, Soleil Sorge si lascia immortalare a cena con Alex Belli e Delia Duran, con tanto di caption sibillina: “Cene speciali”. Una descrizione breve, ma significativa, che vedrebbe Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli gettarsi alle spalle i loro dissapori. Ma la testimonianza web della Big reunion non finisce qui. Questo, perché inoltre via Twitter é ora virale il video che in esclusiva assoluta immortala Soleil, Alex e Delia mentre intonano la cover di Alba Chiara, una delle grandi hit di Vasco Rossi. Altro segno che i rapporti tra gli ex Grande Fratello vip 6 siamo, ora, sereni.

“Ma quanto mi era mancato vedere Alex e Soleil vicini a cantare insieme! – si legge tra gli annessi commenti social del web in stato di choc, come caption del video rivelatorio -. Dopo tutti questi mesi… eccoli qua…non ce l’hanno fatta ad ignorarsi! Canzone più adatta non c’era…’quando guardi con quegli occhi grandi forse un po’ troppo sinceri, si vede quello che pensi’. #solex”.

Ma quanto mi era mancato vedere Alex e Soleil vicini a cantare insieme 😍!

Dopo tutti questi mesi… eccoli qua💞 non cel'hanno fatta ad ignorarsi!

Canzone più adatta non c'era

🎶quando guardi con quegli occhi grandi forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi🎶#solex pic.twitter.com/qmFIxyooNG — Sha 💞 TeamBatman (@Sharolina96) January 10, 2023



Che il triangolo della Casa più discusso di sempre possa tornare alla forma primordiale del poliamore? Nel frattempo, restano tesi i rapporti tra Soleil Sorge e l’ex Luca Onestini.















