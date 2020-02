Chi è la sorella di Bruno Barbieri?/ Lo spot e il “mistero” su Brunella e Barbara…

«C’è anche mia sorella a cena», dice Bruno Barbieri nello spot per Vodafone. E così tra i suoi fan è cresciuta la curiosità riguardo la rivelazione dello chef e ristoratore. Ma a quale si riferisce tra Barbara e Brunella? Sì, perché sono due e nella pubblicità non ha specificato quale. Tra l’altro sono entrambe importanti per lui, visto che lo hanno spronato, insieme alla nonna, a imparare a cucinare sin da quando aveva 6 anni. Bruno Barbieri è cresciuto circondato da donne: il padre lavorava in Spagna, quindi lo ha conosciuto solo in età adulta. Bruno Barbieri crescendo ha scoperto la passione per la cucina e poi è diventato uno degli chef più famosi d’Italia. Chissà se è più legato a Brunella, visto che in passato ha raccontato: «Io e mia sorella Brunella, maggiore di tre anni, vivevamo con mia nonna materna a Piccolo Paradiso. A sei anni ci trasferimmo a Bologna, dove cucinavo per Brunella: iniziai con le colazioni, ma a dieci anni preparavo già tutti i pasti completi».

CHI È LA SORELLA DI BRUNO BARBIERI? “MISTERO” SU BRUNELLA E BARBARA…

Bruno Barbieri è sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, ma delle sorelle Barbara e Brunella ha parlato anche a Fanpage in un’intervista basata sulle informazioni più ricercate su Google riguardo lo chef. E tra queste c’è appunto la sua famiglia. Allora il cuoco si limitò a dire qualche mese fa: «Ho due sorelle, bravissime». Lui invece era una peste stando a quanto raccontò: «Vivevo con i miei nonni, avevo già quella roba della cucina e quando facevo arrabbiare mia nonna non mi menava con le mani, ma sempre con le ortiche, che non sono mai entrate nei miei piatti». Naturale chiedersi comunque come mai lui si chiami Bruno e sua sorella Brunella. Ma neppure lui sembra avere una spiegazione. A Vanity Fair disse: «Boh, la mia famiglia è un po’ strana. In casa nostra le donne sono sempre state molto forti, gli uomini meno presenti e fissati con le regole». Dell’altra sorella, Barbara, invece si sa ancora meno…

