Bruno Barbieri/ “Rapporti con gli uomini non ne ho avuti ma..” (Masterchef Italia 9)

La severità di Bruno Barbieri è nota a tutti i telespettatori italiani e a maggior ragione ai concorrenti di Masterchef Italia 9. Lo chef di origini bolognese però sa anche come essere ironico, se gli viene data la possibilità. Lo ha dimostrato in uno degli ultimi appuntamenti del cook talent, di ritorno su Sky Uno nella prima serata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Durante la scorsa settimana, il geometra siciliano Luciano ha presentato un piatto particolare che si rifà alla tradizione della sua regione: “Si chiama ‘a ‘dda cuosa’, che in siciliano significa ‘a quella cosa. Per me, ‘a ‘dda cuosa’ è un inno ad una cosa bella”, ha detto il concorrente. “Io sto pensando a qualcosa che non posso…”, ha detto di contro Barbieri, spingendo Luciano a fermarlo subito prima che potesse proseguire con il discorso. La malizia del resto fa proprio parte dell’animo di Barbieri, che a quanto pare sotto le lenzuola sarebbe esigente e persino audace. “Rapporti con gli uomini non ne ho avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini”, ha svelato qualche tempo fa a Vanity Fair. In queste ore invece, lo chef ha deciso di scrivere un post su Instagram concentrandosi sull’intuizione. Un dettaglio più che importante in cucina: “Bisogna capire cosa tirare fuori da una materia prima. Quando cucini un’anatra, ad esempio, la cosa più importante è capire dove vive, da dove viene, quali sono gli altri elementi che si possono accostare. E poi c’è il guizzo, magari un’erba o un fiore”. Questo il segreto del suo successo? “I piatti che ho creato trent’anni fa sono ancora attuali e presenti nei miei menù”, proprio in virtù di questa attenzione. Clicca qui per guardare il video di Bruno Barbieri.

Bruno Barbieri, 58 anni quasi tutti in cucina

58 anni compiuti da poco e tre decenni di successi in cucina alle spalle: Bruno Barbieri ha ricevuto gli auguri di tutti i fan sui social, che lo hanno circondato con il loro affetto. Pieno di gratitudine, lo chef ha scelto di rivolgersi agli ammiratori con un post semplice quanto efficace: “Siete in tantissimi e siete la mia forza! Vi voglio troppo bene”. Per l’occasione, Barbieri ha fatto un piccolo viaggio in Sud Africa. “Una spiaggia meravigliosa. L’unico problema è che qua è pieno di squali… attenzione. […] Sono molto felice. Guarda che roba qua. 58 e non sentirli, grazie a tutti”, dice nella breve clip. Clicca qui per guardare il video di Bruno Barbieri. Da bravo appassionato di moto, lo chef stellato ha anche rivelato la sua opinione su Valentino Rossi e quanto registrato negli ultimi mesi. “Personalmente soffro a vedere Valentino nelle retrovie. Forse anche per lui è arrivato il momento di smettere e pensare ad altro”, ha detto alla Gazzetta dello Sport, “prima le gare diventavano un happening dove si faceva il barbecue alle tre di notte e ci si conosceva e si faceva casino. Si piantavano le tende anche una settimana prima”. Secondo Barbieri, oggi come oggi invece gli ammiratori del MotoGP si sono differenziati ancora di più da coloro che seguono e preferiscono la Formula 1, anche se entrambi pretenderebbero di avere tutto subito.

Racconti in cucina

