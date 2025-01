Chi è la velina bionda di Striscia la notizia: pubblico decisivo

Questa sera il pubblico entra in campo per decidere le sorti di chi ballerà sul bancone del programma satirico di Canale 5, visto che scopriremo chi è la velina bionda Striscia la notizia: il duello è tra le bellissime Nausica Marasca e Simona Frascaria. La gara che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori nelle ultime settimane si preannuncia avvincente, e dopo i vari round superati scopriremo finalmente chi sarà la velina bionda vincitrice. Si tratta di una prima volta assoluta nel programma ideato da Antonio Ricci, visto che mai fino ad oggi una velina era stata decisa dal pubblico da casa,

Zeudi Di Palma "sotto accusa" al Grande Fratello, Javier Martinez la difende/ "Non penso che tu sia furba"

Simona Frascaria da San Giovanni Rotondo (Foggia) e Nausica Marasca da Campobasso sono le due aspiranti veline, colei che vincerà la sfida questa sera farà coppia fissa con la mora Beatrice Coari e diventerà ufficialmente la velina numero 47 della storia di Striscia la notizia.

Nausica Marasca e Simona Frascaria, chi sono le due finaliste di Striscia la notizia

Come spiegato, a giocare un ruolo determinante nello stabilire chi è la velina bionda Striscia la notizia sarà il pubblico da casa, che entrerà in gioco sul più bello. Nausica Marasca e Simona Frascaria hanno un passato in comune, visto che entrambe hanno preso parte a diversi concorsi di bellezza, passando anche attraverso le selezioni di Miss Italia, il che la dice lunga sulla bellezza indiscutibile di entrambe.

Chi è Simona Frascaria, velina bionda finalista di Striscia la notizia/ Ha partecipato a Miss Italia

Saranno sicuramente i dettagli a fare la differenza e stando agli umori del web, la sfida si potrebbe davvero decidere ai minimi percentuali, visto che entrambe godono della stima dei telespettatori, viene difficile immaginarsi percentuali bulgare in favore di una velina o dell’altra, sicuramente resterà la curiosità di questo esperimento che si è rivelato azzeccato, visto che sui social in molti si sono schierati anche nelle manche precedenti, che hanno portato poi alla finalissima di questa sera.