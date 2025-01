Velina bionda di Striscia la Notizia: al via la selezione

Dopo l’addio del velino Gianluca Briganti, a Striscia la Notizia, oggi lunedì 13 gennaio 2025, parte ufficialmente la selezione sulla velina bionda che affiancherà la velina mora Beatrice Coari. Diversamente da quanto accaduto a tutte le veline che, in 37 edizioni, hanno fatto compagnia ai telespettatori ballando sul bancone del tg satirico più famoso d’Italia, la selezione sarà totalmente affidata al pubblico.

Esattamente come accade nei reality show, infatti, i telespettatori avranno nelle mani il destino delle aspiranti veline che, puntata dopo puntata, proveranno a sbaragliare la concorrenza conquistando il cuore del pubblico per poter vincere la selezione e diventare ufficialmente la velina bionda che ballerà i famosi stacchetti insieme a Beatrice Coari, ma come funziona la scelta della velina bionda?

Come si sceglie la velina bionda di Striscia la Notizia

Da lunedì 13 gennaio 2023, 14 aspiranti veline si sfidano per poter diventare ufficialmente la velina bionda di Striscia la Notizia. Il verdetto finale arriverà solo nella puntata di Striscia in onda il prossimo 30 gennaio durante la quale il tg satirico tornerà ad avere ufficialmente due veline, una bionda e una mora, come accaduto in quasi tutte le edizioni.

In ogni puntata, due aspiranti veline si presenteranno al pubblico e balleranno in diretta e sarà il pubblico a decretare la vincitrice di ogni sfida attraverso il televoto. I telespettatori, infatti, potranno votare live da casa (da smartphone, tablet e smart tv) tramite Mediaset Infinity. La prima fase della selezione si concluderà il 21 gennaio e decreterà il nome delle aspiranti veline che accederanno ai quarti di finale che si disputeranno da mercoledì 22 a lunedì 27 gennaio. In questa fase, inoltre, ci sarà anche un ripescaggio tra le ragazze eliminate. Le semifinali si svolgeranno il 28 e il 29 gennaio mentre la finalissima che decreterà la vincitrice assoluta avrà luogo il 30 gennaio.

