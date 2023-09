Chi è Lavinia Abate, nuova “gatta nera” de Il Mercante in Fiera/ Vincitrice di Miss Italia 2022

Il Mercante in Fiera, Pino Insegno punta su Lavinia Abate come “gatta nera”

Il motore della Tv è ufficialmente ripartito; con il mese di settembre la programmazione televisiva è entrata nel vivo e si avvicina il ritorno di nuovi format e altri rivisitati. In quest’ultima categoria vige tanta attesa per Il Mercante in Fiera; storico programma nato sulle reti Mediaset e che ritroverà la conduzione di Pino Insegno, questa volta però su Rai2. Il quiz show andrà in onda il prossimo 25 settembre a partire dalle ore 19.50 e – come riporta Il Fatto Quotidiano – sarebbe stata finalmente scelta la “gatta nera”: Lavinia Abate.

Lavinia Abate, Miss Italia in carica, affiancherà Pino Insegno nello storico programma Il Mercante in Fiera; la giovane – stando alle rivelazioni di Davide Maggio – è stata scelta per vestire i panni della “gatta nera”. Il personaggio chiave della trasmissione che anni fa ha esordito su Mediaset e che aveva fatto conoscere al pubblico Ainett Stephens. Proprio quest’ultima aveva avuto nelle scorse settimane una sorta di diatriba a distanza con il conduttore che, a dispetto degli auspici di una parte degli appassionati, confermò il mancato ritorno della modella nel programma.

“L’incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perchè sono invecchiata. Sono rimasta male semmai per questo… Persone che sono rimaste legate ad antichi retaggi e credono che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile”. Queste le parole di Ainett Stephens – riportate da Il Fatto Quotidiano – in risposta alle dichiarazioni di Pino Insegno di alcune settimane fa in riferimento al ruolo della “gatta nera” al ritorno de “Il Mercante in Fiera” su Rai 2.

Le critiche per Pino Insegno – come ricorda il portale – non hanno riguardato unicamente la scelta della nuova “gatta nera”, che a quanto pare sarà Lavinia Abate, vincitrice di Miss Italia nel 2022. Il conduttore è stato infatti bersagliato per i presunti “favoritismi” ricevuti in quanto amico della Premier Giorgia Meloni. Secondo alcuni, il suo ritorno in Tv sarebbe stato agevolato proprio da tale rapporto; non è mancata chiaramente la forte smentita da parte del diretto interessato: “Meloni e compagnia bella non c’entrano niente; faccio questo mestiere da quarant’anni, il preserale l’avevo già fatto. Mica sono un influencer di follower che si è messo a condurre un programma; io ho una storia“.











