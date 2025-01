Loredana Errore è tra i concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Il popolare talent show, portato al successo da Amadeus, torna con una nuova attesissima edizione con protagonisti big della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui sono pronti ad uscire per tornare alla ribalta. Tra questi c’è anche la “ragazza occhi cielo” nata ad Amici di Maria De Filippi dove si è classificata seconda alle spalle di Emma Marrone. Una carriera partita col botto quella di Loredana Errore che durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi si è fatta apprezzare da critica e pubblico per la sua voce e per il suo indiscutibile talento che ha fatto breccia anche nel cuore di Biagio Antonacci autore del singolo “Ragazza occhi cielo”.

A distanza di 15 anni dall’esperienza di Amici di Maria De Filippi, Loredana è pronta a mettersi nuovamente in gioco in un programma televisivo dopo diversi album di discreto successo e una vita segnata da un gravissimo incidente.

Loredana Errore, la ragazza occhi cielo della musica: da Amici all’incidente

“Ragazza occhi cielo” è stata la canzone simbolo della carriera di Loredana Errore che, dopo l’avventura di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato il suo primo EP dal titolo “L’ho visto prima io”. Sulla scia del successo del talent show di Amici, la Errore ha pubblicato un secondo disco dal titolo “L’errore” prodotto da Biagio Antonacci contenente i singoli “Il muro” e “Cattiva”, il duetto con Loredana Bertè. Nel 2013 la sua carriera viene improvvisamente interrotta a causa di un terribile incidente che proprio la cantante ha ripercorso nel programma di Caterina Balivo. “Guidavo con la mia macchina, c’era una pioggia battente e non ho potuto evitare una curva con un’altra macchina” – ha detto Loredana che si è ritrovata ribaltata con l’auto.

“È stato l’evento che ad oggi racconto come il più significativo e straordinario della mia vita” – ha detto la cantante dalle pagine di DiLei che oggi racconta questo dramma con un sorriso di gioia perchè è riuscita a salvarsi tornando anche a camminare. “Mi sono rialzata e questo lo devo ai miei fan, medici, famiglia, amici e Dio”.