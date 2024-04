Chi è Luca Lombardo?/ Attore, illusionista e trasformista italiano: nel passato anche Italia’s Got Talent

Chi è Luca Lombardo: gli inizi della carriera

Luca Lombardo è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 17 aprile 2024. Ai microfoni di Caterina Balivo è pronto a raccontarsi svelando come è nata la sua carriera e dettagli della sua vita privata che è totalmente top secret, ma chi è Luca Lombardo? Classe 1983, è nato a Napoli ed è un attore, illusionista e trasformista italiano. Sin da bambino si appassiona al mondo degli illusionisti e trasformisti e con il tempo il suo ideale diventa Arturo Brachetti. Dopo il diploma, decide di entrare nelle forze armate, ma il richiamo dell’arte è stato più forte di tutto portandolo a lasciare l’esercito dopo 10 anni per inseguire il suo sogno artistico.

Dal 2004, comincia a dedicarsi all’arte del trasformismo e con il tempo si appassiona anche ad altre arti, come la recitazione. Insieme al regista Augusto Fornari porta in scena lo spettacolo Poubelle in cui il protagonista è un senzatetto che, grazie alla propria creatività, riesce a rendere le proprie giornate sempre originali e divertenti.

Luca Lombardo: il successo

Nel 2008, Luca Lombardo è stato finalista della New Energy Competition mentre nel 2016 è stato in tournée in Francia con il Magnifico Circo Acquatico. Il suo talento lo ha portato a viaggiare e a girare il mondo. Si è così esibito in Cina e in Qatar. Nel 2019 tenta di conquistare il successo televisivo partecipando a Italia’s Got Talent.

Un successo dopo l’altro per l’artista che ha anche partecipato al Giffoni Film Festival, ma anche al festival di Sanremo nel 2021 come consulente e artista in scena de Lo Stato Sociale. Nel 2024 si esibito durante il Lol Talent Show e oggi è pronto a stupire il pubblico de La volta buona.

