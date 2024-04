Chi è Luca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko/ La conduttrice: “La crisi quando è nata Sasha…”

Natasha Stefanenko è entrata nel cuore degli italiani da tempo; come conduttrice televisiva il suo ruolo è sempre empatico, diretto e professionale. Ma al di là dei meriti professionali, cosa sappiamo della sua vita privata? Da anni condivide l’amore con suo marito Luca Sabbioni; una storia che dura da oltre trent’anni ma che solo dopo due decenni di relazione è stato suggellato dal grande passo del matrimonio.

Natasha Stefanenko e suo marito Luca Sabbioni sono convolati a nozze l’8 luglio del 2013 e – come anticipato – dopo ben vent’anni di fidanzamento. Ancor prima delle nozze hanno dato alla luce la loro unica figlia, Sasha Sabbioni che tra l’altro il grande pubblico ha avuto modo di conoscere. Con sua madre ha infatti partecipato, nel 2022, a Pechino Express. Lontano dal mondo dello spettacolo è invece Luca Sabbioni, marito della conduttrice, che pur avendo un passato da modello è oggi impegnato in un altro settore.

Luca Sabbioni – marito di Natasha Stefanenko – oltre ad aver avuto un passato da modello si è laureato con merito in Giurisprudenza scegliendo però di coltivare la sua prima passione piuttosto che la professione legata ai tribunali. Attualmente è invece attivo come imprenditore; risulta infatti è essere proprietario di un’azienda di calzature. Per quanto riguarda il suo rapporto con la moglie, è proprio la conduttrice ad aver raccontato diverse volte il simpatico aneddoto che ha di fatto propiziato la nascita dell’amore.

“Dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini. Mi vide sfilare e disse ad un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore: perse la sfida”. Questo il simpatico aneddoto raccontato da Natasha Stefanenko al settimanale Oggi, a proposito del primo incontro con il marito Luca Sabbioni. Al Corriere della Sera ebbe invece modo di raccontare dell’unico periodo di vera crisi affrontato durante il loro longevo rapporto d’amore: “C’è stato nel 2000 quando è nata nostra figlia Sasha; io ero fuori di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava solo della mia bambina”. La conduttrice ha poi spiegato: “Ho capito come far durare l’amore; se si rompe, va riparato, non buttato via. Purtroppo non è facile avere la pazienza di aggiustare un rapporto”.











