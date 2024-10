Natasha Stefanenko chi è: i ricordi di vita della showgirl

Natasha Stefanenko è tra le protagoniste del nuovo appuntamento di Storie di Donne al Bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta e dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. La ex modella, oggi conduttrice ed attrice televisiva, ha aperto il suo cuore raccontando alcuni retroscena della sua vita privata, in primis Natasha Stefanenko ha raccontato dell’infanzia in Russia vissuta in pieno regime sovietico, colma di difficoltà. “Sono nata nel pieno regime sovietico, ai tempi di Brest-Litovsk, una città segreta” – ha dichiarato la conduttrice che ha poi aggiunto – “la città in cui abitavo non aveva un nome, non esisteva neppure sulla cartina geografica”.

Un racconto forte ed intenso quello di Natasha Stefanenko che ha vissuto per diversi anni in una città cinta da mura e fili spinati costantemente controllata dalla guardie del regime sovietico, per accederci i cittadini dovevano essere in possesso di documenti validi per l’ingresso.

Natasha Stefanenko: il rapporto con la nonna e l’amore per le Marche dove vive

L’infanzia di Natasha Stefanenko è stata sicuramente segnata dal regime politico del suo paese, ma la ex modella non ha fatto mistero di essere cresciuta senza un’educazione religiosa. Nella sua vita però ha giocato un ruolo importantissimo la nonna Lidia di cui ha parlato negli studi di Francesca Fialdini. Proprio grazie alla nonna, infatti, si è avvicinata alla religione e a Dio, è stata proprio lei a regalarle fiducia nella fede che ancora oggi Natasha Stefanenko custodisce gelosamente.

“Con tanta pazienza mi ha insegnato, inoltre, l’arte della pazienza, perché lei diceva sempre: ‘Nessuno sa quanto hai messo, tutti vedono il risultato'” – ha aggiunto Natasha Stefanenko che una volta arrivata in Italia ha deciso di dare una sterzata alla sua vita. Prima il mondo della moda e poi il grande successo in tv fino all’incontro con Luca Sabbioni, il marito a cui è legata da più 30 anni e con cui condivide la vita nelle Marche.