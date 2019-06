Chi è l’uomo dietro Pamela Perricciolo?/ Eliana Michelazzo: C’è qualcuno, ho un’audio

A Live – Non è la D’Urso è andato in scena l’atto terzo con l’intervista esclusiva a Pamela Perricciolo che ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul Prati Gate. La Perricciolo tra le tante cose ha dichiarato di aver conosciuto Mark Caltagirone, un uomo brizzolato che a lei si è presentato come Marco Calta. L’uomo si è presentato diverse volte presso il suo ristorante e sin dall’inizio le ha detto di essere molto interessato a Pamela Prati. Non solo, Donna Pamela ha rivelato anche che l’uomo le ha chiesto una scheda telefonica, ma “io non lo sento da quanto poi Pamela Prati gli scriveva”, ma la D’Urso ironizza: “ha cominciato a scrivere a me, chiedendo di voler investire nei miei programmi”.

Eliana Michelazzo: “Pamela Perricciolo e Pamela Prati stavano a cena insieme da sole”

Una nuova bomba è pronta ad esplodere sul caso di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Durante la lunga intervista a Donna Pamela, Barbara d’Urso le mostra un filmato in cui si vede la Michelazzo accusare la sua ex migliore amica. “Più volte Pamela Perricciolo e Pamela Prati stavano a cena insieme” – precisa l’agente della Aicos Management, che prosegue dicendo – “tante cose che ha fatto la Perricciolo non lo sapevo”. La Michelazzo, che proprio negli studi televisivi di Live – Non è la D’Urso è stata la prima a raccontare la sua verità, cerca in tutti i modi di tirarsi fuori da questa assurda vicenda. “Loro sanno” – dice riferendosi a Pamela Prati e Pamela Perricciolo e parlando della storia di Sebastian, il finto bambino preso in affido dalla Prati dice: “io ho creduto a loro, il bambino non è arrivato con me, ma con Pamela Perricciolo. Quando è arrivato il bambino si abbracciavano e quindi ho pensato si conoscono”. La storia del bambino è sicuramente uno dei momenti più bassi di questa assurda vicenda: “che schifo si dve vergognare, sei una maledetta, hai rovinato a me e tutte le persone che ci hanno circondato” urla la Michelazzo nel filmato.

Eliana Michelazzo: “C’è qualcuno dietro Pamela Perricciolo”

Ma il peggio deve ancora arrivare, visto che Eliana Michelazzo parla di un incontro avvenuto di notte tra Pamela Prati e la Perricciolo. “Pamela Prati adesso dovrà spiegare chi ha visto quella notte con Pamela Perricciolo” dice la Michelazzo, che la scorsa settimana si è difesa quando veniva accusata di esserci lei dietro quei profili social. La Michelazzo, infatti, ha sottolineato: “è stato portato alla polizia postale e risulta tutto a nome di Pamela Perricciolo”. Non solo, Eliana lancia una nuova accusa alla sua ex migliore amica: “c’è qualcuno dietro Pamela Perricciolo e ho un’audio dove lei conferma questo”. In studio la Perricciolo replica alle accuse dicendo: “No, l’audio che ho io che conferma questo è quello dove io dico che questi profili social li abbiamo creati tutti noi”. Chi sta vivendo la verità? Ma soprattutto c’è davvero un uomo misterioso dietro a Donna Pamela?



