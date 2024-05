Chi è Maninni, da Amici a Sanremo 2024/ Ha una fidanzata? Continua il mistero…

Maninni, chi è il giovane cantante lanciato da Amici e poi Amadeus

Tra gli artisti italiani che saliranno sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2024 venerdì 31 maggio troveremo anche Maninni, reduce dal Festival di Sanremo 2024 dove ha portato in gara la sua Spettacolare. Dopo una lunga gavetta il cantante è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i colleghi negli ultimi mesi ed è sempre più in crescita. Il palco del Radio Zeta sarà sicuramente una nuova occasione per mettersi in mostra davanti ai migliaia di spettatori. Alessio Mininni, vero nome di Maninni, in passato ha partecipato anche alla sedicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, dove non raggiunge le fasi finali ma lasciò comunque un bel ricordo al pubblico del programma di Canale Cinque.

Nel 2022 lo abbiamo visto partecipare a Sanremo Giovani con Amadeus alla conduzione, ed è proprio lì che il conduttore originario di Ravenna ha notato il suo talento, seguendo passo dopo passo la sua crescita e portandolo in gara tra i big lo scorso febbraio, nel suo ultimo Festival.

L’artista è fidanzato? Dubbi sul suo status sentimentale

Riguardo allo status sentimentale di Maninni non ci sono informazioni certe, visto che il cantante classe 1997 nativo di Bitetto non ama sbandierare la vita privata sotto i riflettori, il cantante però ad oggi sarebbe single Quello che sappiamo con certezza di Alessio è che in passato si è dato da fare, destreggiandosi tra vari mestieri per mantenersi gli studi musicali e autoprodursi. “Ho fatto diversi lavori in passato, call center o il fattorino in pizzeria per finanziarmi lo studio di registrazione o il conservatorio, ma il centro della mia vita è sempre stato la musica” ha spiegato Maninni che finalmente è riuscito a riscuotere il successo a lungo inseguito negli anni.

La sua passione per la musica è nata fin da bambino, quando il papà lo porto a un concerto mozzafiato degli U2 che fece scattare una speciale scintilla nella mente di Maninni, che ha deciso di cavalcare quella sua passione fino a riuscire a farla diventare un lavoro a tutti gli effetti. In passato Maninni, pronto a esibirsi al Radio Zeta Future Hits Live 2024, ha svelato di avere diversi beniamini, da Cesare Cremonini a Vasco Rossi, passando per I Pink Floyd, Ligabue e gli Oasis.











