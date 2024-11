Marceau Bidal scalpita per la finale di tu si que vales 2024

Marceau Bidal è un artista circense che si esibisce con due cighie aeree: uno strumento dal quale riesce a sprigionare poesia e creatività. Ha conquistato il pass della finale di Tu si que vales 2024 con una performance intensa ed emozionante, con Zio Gerry che si è speso in prima persona per garantirgli l’accesso diretto. Nato in Francia, ha cominciato a praticare l’attività circense fin da bambino, frequentando la scuola di circo Cherche-Trouve, vicino a Parigi.

Giovannino, chi è la fidanzata dell'attore di Tu si que vales 2024?/ Il balletto con Sofia insospettisce

Si è cimentato in diverse discipline circensi prima di focalizzarsi sulle cinghie aeree, una specialità che lo ha portato fino all’Academy of Circus and Performance Art di Tilburg (Paesi Bassi). Dopo un anno si è iscritto alla Scuola Nazionale di Circo di Montreal, dove si diploma nel giugno 2023. Durante i suoi anni all’ENC, Marceau crea e sviluppo un nuovo attrezzo, le cinghie asimmetriche, che ha presentato per la prima volta durante Tu si quel vales.

Hakuna Matata, chi sono i finalisti di Tu si que vales 2024/ I ragazzi della Tanzania tra acrobazie e...

I social premiano Marceau Bidal ma il difficile arriva adesso…

In semifinale ha lasciato tutti a bocca aperta, ma il difficile arriva ora per Marceau. La finale di Tu si que vales 2024 si preannuncia agguerrita e molto competitiva, per cui dovrà cercare di superarsi per arrivare a tutti. Riuscirà a regalare al pubblico un’esibizione all’altezza delle aspettative? Cresce la curiosità di vederlo all’opera, dopo aver conquistato il fatidico pass. Marceau Bidal è pronto a fare del suo meglio con le sue cinghie e stando alle anticipazioni proverà a sorprendere giudici e spettatori con un numero acrobatico ad alta tensione.

Giovannino, chi è il disturbatore di Tu si que vales/ Attore e cabarettista, vanta diversi ruoli al cinema

Comunque andranno le cose, il concorrente ha di fronte a sé un futuro roseo nella sua disciplina, dove ha dimostrato di essere uno dei migliori. Tu si que vales gli ha regalato l’opportunità di farsi conoscere e di concorrere per l’ambito montepremi da centomila euro in gettoni d’oro.