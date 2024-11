Finalisti Tu sì que vales 2024, chi sono? Sono cinque i concorrenti già in finale

Andra in onda questa sera, sabato 9 novembre 2024, la semifinale di Tu sì que vales e si scoprirà chi saranno i 16 concorrenti che potranno aggiudicarsi la vittoria nella finale che andrà in onda sabato prossimo, 16 novembre 2024. Ad introdurre le varie esibizioni saranno i tre conduttore Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni mentre la giuria giudicherà le varie esibizioni insieme al pubblico il cui voto verrà rivelato dalla portavoce della giuria popolare Sabrina Ferilli.

Chi sono i finalisti Tu sì que vales 2024? Al momento è difficile fare delle previsioni, durante la puntata si esibiranno i 16 concorrenti migliori di tutte le precedenti puntate, ciòè coloro che hanno ricevuto ben 4 ‘vale’ dai quattro giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto ed il 100% dei voti favorevoli del pubblico in studio rappresentato da Sabrina Ferilli. I concorrenti migliori si contenderanno la vittoria in finale insieme ai cinque finalisti insieme ad altri tre finalisti dalla Scuderia Scotti.

Tu sì que vales 2024 finalisti, da Matteo Fraziano al Duo Sebas e Sonia: chi vedremo all’ultima puntata

Ed in attesa di scoprire nella puntata di questa sera chi sono i 16 concorrenti che gareggieranno nella puntata finale di Tu sì que vales 2024 in onda sabato prossimo, 16 novembre 2024, non resta che ricordare che in finale ci sono già cinque concorrenti che durante le sette precedenti puntate sono passati direttamente in finale. Si tratta di Matteo Fraziano giovane artista delle ombre cinesi. È un ragazzo romano di 23 anni che studia psicologia e che da sempre è appassionato di illusionismo.

E poi ancora è già in finale Emanuele Condoleo strongman che ha trainato 2000 Kg in tutto con la sola forza delle braccia, nella vita lavora nella sicurezza dei locali. E poi ancora in finale c’è il duo di parkour formato da Ruben ed Ivan che con la loro. Potranno ambire alla vittoria anche il gruppo di acrobati Hakuna Matata, quattro ragazza della Tanzania che hanno impressionato e convinto tutti. Spazio avranno poi anche altri due acrobati, il Duo Sebas e Sonia, la coppia spagnola che ha convinto anche al giusto mix di complicità ed acrobazie. A loro si aggiungono i ‘talenti’ della Scuderia Scotti, Bruno Costanza (ballerino), Vincenzo Angarano (cantante), Antonino Abbate (cantante), Luigi Salafia (sollevatore di pesi) e Francesco Nutini (comico). Chi saranno gli altri finalisti Tu sì que vales 2024 che si contenderanno la vittoria?