Chi è Marcelo Pelegri, ex marito Grecia Colmenares/ “I rapporti oggi? L’amore c’è sempre, è solo cambiato”

Grecia Colmenares, nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 5 febbraio 2024, riceverà una bellissima sorpresa: nella Casa farà infatti il suo ingresso l’ex marito Marcelo Pelegri. L’uomo le farà visita per darle l’incoraggiamento e l’affetto che le servirà per continuare la sua avventura al Grande Fratello, la cui finale è prevista per metà aprile. Quello tra Grecia e Marcelo, d’altronde, è un rapporto molto sereno di due ex che non hanno mai smesso di volersi bene e di essere una famiglia.

Dal loro amore è d’altronde nato un figlio, Gianfranco Pelegri, che è oggi l’anello di congiunzione tra loro. Marcelo non è un uomo che appartiene al mondo dello spettacolo, bensì è un imprenditore che si divide per lavoro tra Stati Uniti d’America e Spagna. Stando alle poche notizie sulla coppia, Grecia e Marcelo si sarebbero lasciati nel 2005 dopo molti anni insieme.

Grecia Colmenares svela come sono oggi i rapporti con il suo ex marito Marcelo Pelegri: “Saremo una famiglia per sempre”

Di Marcelo Pelegri Grecia Colmenares ha parlato anche nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello 2023, rivelando come sono oggi i loro rapporti. “L’amore c’è sempre, solo che cambia. Abbiamo una relazione bellissima e abbiamo un figlio, saremo una famiglia per sempre. Siamo sempre rimasti in contatto, siamo amici, non abbiamo litigato. – ha spiegato – Se è finita tra noi come coppia è perché in alcune cose non siamo d’accordo, però questo non vuol dire che siamo due sconosciuti. Siamo una famiglia per sempre perché abbiamo un figlio ed è la cosa più bella per una coppia. Le persone che si vogliono bene ragionano così. Questo è importante. Non bisogna dimenticare che si è stati tanti anni insieme ad una persona e non se ne può parlare male.” Proprio in virtù di questo grande affetto rimasto tra loro, Marcelo questa sera entrerà nella Casa del Grande Fratello per riabbracciare Grecia ed incoraggiarla.











