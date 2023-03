Chi è Marco Rossetti, noto attore tra le fiction italiane/ La consacrazione nel 2010

Marco Rossetti, gli esordi in tra teatro e ruolo televisivi

Il bacino di giovani attori emergenti in Italia è sempre in crescita, in esso confluiscono costantemente esempi di piccole stelle pronte a coronare il firmamento della recitazione tra piccolo e grande schermo. Negli ultimi tempi un esempio di tale percorso e ambizione è senza dubbio rappresentato da Marco Rossetti; classe 1985, è forse già lontano dall’etichetta di giovane promessa del cinema e può facilmente essere inserito nelle realtà della recitazione italiana.

Marco Rossetti ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione da giovanissimo; inizia gli studi presso il centro Sperimentale di cinematografia conseguendo con assoluto merito il diploma. Fin da subito muove i primi passi come attore principalmente al teatro, con una sana e robusta gavetta che a ridosso degli anni 2000 lo porta a scendere dal palcoscenico per entrare nel piccolo e grande schermo con le prime collaborazioni di spicco. Il debutto televisivo arriva nel 2005, nella rinomata fiction targata Mediaset, Distretto di polizia.

Marco Rossetti, una garanzia di spessore nelle fiction italiane più seguite

Marco Rossetti prende spunto dai primi ruoli, seppur marginali, e inizia a farsi largo nel mondo della TV e delle fiction mettendo in evidenza un grande talento per la recitazione. L’anno della sua consacrazione è senza dubbio il 2010 che coincide con il suo primo ruolo cinematografico; al cinema debutta con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, occasione che lo porta ad essere notato per altre opportunità di spicco.

Negli anni successivi alla prima esperienza cinematografica, Marco Rossetti entra nel cast di Roma – Delitti imperfetti; sarà solo l’inizio di un sodalizio con le fiction che ancora oggi lo vede protagonista. Da Squadra Mobile a Buongiorno Mamma!, arrivando alla più recente esperienza in Doc – Nelle tue mani. Per quanto riguarda le nozioni di carattere privato e sentimentale, Marco Rossetti è legato da diverso tempo a Beatrice Arnera. Con lei condivide la passione per la recitazione; classe 1995, vanta infatti una carriera di attrice dal medesimo valore e distribuita tra le fiction più amate di sempre come Il commissario Montalbano e Un passo dal cielo.

