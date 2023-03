Franco Bortuzzo, chi è il papà di Manuel/ “Non ama andare in pasto al gossip: la sua tragedia…”

FRANCO BORTUZZO, CHI E’ IL PAPA’ DI MANUEL?

Chi è Franco Bortuzzo, papà di Manuel e una delle persone che in questi tre anni (a seguito dell’aggressione che gli ha cambiato la vita) gli è stata più vicina sia nel percorso di riabilitazione sia nelle apparizioni in tv? Questo pomeriggio suo figlio sarà nuovamente ospite negli studi di “Verissimo” per raccontarsi a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e parlare pure della sua rinascita non solo personale ma pure come nuotatore. E probabilmente il 24enne triestino non potrà non aprire una finestra anche sulla propria vita privata, sentimentale e familiare, parlando di quel papà che anche il pubblico tv ha imparato a conoscere soprattutto quando ha difeso Manuel a spada tratta davanti alle telecamere.

Ue annuncia accordo sugli e-fuel/ Timmermans: “Trovata intesa con la Germania”

Franco Bortuzzo, sposato con Rossella Corona e originario di Trieste, ha 62 anni ed è padre, oltre che di Manuel, anche di Kevin, Jennifer e Michelle. Anche se la famiglia del nuotatore vive a Treviso, il padre con Manuel ha scelto Roma non solo perché nei primi periodi post aggressione era qui che era stato ricoverato il figlio ma poi anche per gli impegni televisivi del ragazzo, diventando una presenza ancora più costante nella sua vita. Prima che i riflettori si accendessero su di lui, si sapeva poco su Franco Bortuzzo: diplomatosi come perito edile nel 1978 e iscritto pure alla facoltà di Psicologia presso l’Università La Sapienza della Capitale, oggi è attivo anche nel sensibilizzare sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere che si trova davanti chi ha una disabilità. Bortuzzi sr. era diventato un volto noto durante l’esperienza del figlio al “Grande Fratello VIP”, criticando Lulù Selassie e la sua vicinanza a Manuel e spiegando che non era la donna adatta a Manuel.

Tony Effe, rissa con Ion Real Deal a Milano/ Lo scontro dopo le minacce social

FRANCO BORTUZZO, “GF VIP? NON ERA LA TRASMISSIONE GIUSTA PER LUI E…”

Ad ogni modo, molto interessanti sono invece le parole di papà Franco in merito alla tragedia che ha colpito Manuel nel 2019, sottolineando comunque sempre la grande forza di volontà del figlio: “Quello che gli è successo è stata una tragedia, hanno sofferto tutti… Noi veneti abbiamo sempre nel nostro cuore la voglia di girare pagina, è una forza interiore che hanno tutte le persone e bisogna trovarla in se stessi” aveva detto Bortuzzo, rimarcando pure il fatto che in certe situazioni bisogna essere in grado di trovare la vera forza in se stessi e guardare sempre al “bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto… Io ho Manuel qui davanti e sono felice”. Mai banale nelle sue uscite, il signor Bortuzzo ha a volte polemizzato coi media, sfogandosi con quelle che a suo dire a volte sono le “false interviste”.

Denis Bergamini, la sorella Donata: "Processo doloroso"/ "Per noi un ergastolo"

La polemica era scoppiata tempo fa quando il genitore di Manuel Bortuzzo, tirando in ballo il magazine ‘Novella 2000’, aveva accennato a interviste distorte da “passaggi di parole tra articoli vari” e parlando di una crociata nei confronti della sua famiglia. “Credo ci sia un limite a tutto: fatevi una vita e godetevela” era stata la sua chiosa, chiedendo rispetto e di non alimentare odio verso di loro. Ad alimentare le polemiche, come è noto, è stata la chiacchierata partecipazione del figlio al GF VIP tanto che proprio parlando di quella esperienza in una intervista a ‘Novella 2000’, Bortuzzo aveva parlato di “momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore” ma precisando pure che quel reality show “non era la trasmissione giusta, a Manuel non è piaciuto molto, probabilmente lo vedremo in altri programmi, ospite per interviste ma nulla di ciò che il pubblico ha visto finora…”. Insomma, la volontà di proteggere suo figlio che, per sua stessa ammissione, “non ama andare in pasto al gossip”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA