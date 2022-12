Chi è Margherita Cracco, Bake off Italia 2022/ “Voglio vincere!”, ora punta il titolo ma…

Margherita Cracco pronta per la finale di Bake off Italia 2022: “Voglio vincere”

Comunque vada, Margherita Cracco è stata protagonista di un percorso meraviglioso a Bake Off Italia 2022. O per meglio dire, delizioso. La giovane studentessa ha preso parte al reality un po’ per gioco, con il desiderio di mettersi alla prova e di migliorarsi. Vicentina doc e con un cognome importante, la figlia del vicesindaco di Valdagno Anna Tessaro ha una passione smisurata per i dolci e possiede quello spirito di competizione che le ha permesso di avanzare puntata dopo puntata allo step successivo.

Margherita Cracco è infatti ufficialmente tra i quattro migliori pasticcieri amatoriali di Bake Off, talent show di Real Time che finalmente entra nel vivo. E ora che le cose si fanno serie, Margherita punta a portare a casa il titolo. E in vista della puntata più importante dell’anno, la Cracco non si nasconde più: “Mi impegnerò, come d’altronde ho sempre fatto, per cercare di conquistare il titolo”, ha raccontato. “E anche una gara che richiede molto impegno e che sarebbe bello portare a termine nel miglior modo possibile”, le parole riportate sulle pagine de il giornale di Vicenza.

Margherita non teme la concorrenza, ma nutre grande rispetto per gli altri concorrenti che ambiscono alla vittoria di Bake Off Italia 2022, vale a dire Davide, Ginevra e Chiara. “Ognuno di noi ha punti di forza ma la vere difficoltà contro le quali ci scontriamo tutti sono il tempo, la precisione e riuscire a fare una torta che abbia un equilibrio tra apparenza e gusto in uno studio televisivo e non a casa nella propria cucina”, ha dichiarato Margherita Cracco alla viglia della puntata finale.

Nel suo percorso a Bake Off Italia Margherita ha conquistato i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, grazie a delle creazioni originali e moderne. Non sono mancati i momenti difficili, ma Margherita è stata capace di superarli con grande personalità. E’ rimasta impressa la sua “delizia al limone”: una charlotte moderna con una mousse al cioccolato bianco, base savoiardo, bagna al limoncello, mandorle caramellate e lemon curd. Una creazione che, come dicevamo, ha lasciato tutti di sasso. Cosa si inventerà ancora?











