Margherita Migliasso, chi è la fidanzata di Giovambattista Ferrara?/ Due anni insieme

Margherita Migliasso è la giovane fidanzata di Giovambattista Ferrara, figlio dell’ex calciatore Ciro Ferrara, che insieme al padre parteciperà a Pechino Express 2022. Margherita è una giovane e bellissima ragazza, mora e dagli occhi azzurri; non si hanno ancora molte

notizie in merito poichè a differenza del fidanzato, che sembra voler iniziare una carriera televisiva e pare molto sciolto difronte alle telecamere e durante le interviste, lei, nella sua semplicità è attualmente molto riservata. Nonostante ciò, la ragazza ha un profilo Instagram, in cui appaiono pochi dati ed il suo soprannome: Meg. Proprio grazie ai social ed attenendoci alle informazioni ricavate dal profilo dei due giovani, possiamo ipotizzare che i due stiano insieme da circa due anni, o quantomeno, sappiamo per certo che hanno ben un anno e mezzo di relazione effettiva da quanto evince la loro prima foto di coppia pubblicata su Instagram da Margherita, il 20 agosto del 2020. Nella loro prima foto i due appaiono sdraiati su una barca, in mezzo al mare, sorridenti e innamorati; è proprio la complicità che traspare da questa prima foto a farci pensare che in realtà i due stiano insieme da almeno due anni, se non di più.

Gli interessi di Margherita e le dediche al fidanzato

Nel suo profilo Instagram, Margherita Migliasso appare per lo più in scatti estivi e da questi si evince che indubbiamente è una ragazza a cui piace tenersi in forma ma non solo, infatti, come possiamo notare dai post Instagram in cui la ragazza è taggata, ha una forte

passione per l’atletica leggera, fa parte della scuola di atletica leggera Settimese, ed ha partecipato ai campionati provinciali individuali di Torino. Meg ha anche una grande passione per i viaggi e soprattutto per le località marittime, ha visitato Krakow, Phi Phi island, Ischia, Procida, Burano e molte altre località. Riguardo all’amore, crediamo che i due siano ancora una coppia e stiano saldamente insieme, dato che nonostante i loro ulitmi post di coppia risalgano al 2021, i post sono ancora presenti, sia nel profilo di Margherita che in quello di Giovambatista. Mentre la ragazza appare più riservata anche nelle descrizioni sotto i suoi post di coppia, Giovambattista non teme invece di esprimersi nei riguardi della fidanzata, dedicandole frasi come “something special” (qualcosa di speciale). La coppia sembra molto affiatata, come si evince anche dal post Instagram di compleanno, di Giovambattista, in cui per il suo ventesimo compleanno ringrazia di essere con le persone a cui tiene di più e sorvolando sulla folla di amici e parenti che fa da sfondo alla fotografia, la coppia risalta sorridente, seduta su un divano bianco.

