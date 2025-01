Maria Amelia Monti, chi è e carriera: il grande successo nelle fiction tv

Attrice di teatro, cinema e televisione, Maria Amelia Monti ha fatto della recitazione non solo la sua passione ma anche la sua professione. Originaria di Milano e classe 1962, ha debuttato come attrice teatrale per poi fare le sue prime apparizioni su piccolo e grande schermo. La sua prima esperienza televisiva risale al 1984 nella miniserie diretta da Dino Risi …e la vita continua, sino ai primi sprazzi di popolarità in diversi programmi comici come Drive In e La TV delle ragazze.

Sempre in televisione, Maria Amelia Monti è diventata celebre anche e soprattutto per il sodalizio professionale con Gerry Scotti, con cui ha recitato nella sit-com di Canale 5 Finalmente soli per ben 5 edizioni; tra le fiction cui ha preso parte troviamo anche Amico Mio e Distretto di Polizia 11. Al cinema, invece, è stata diretta da Enrico Oldoini in Miracolo italiano e 13dici a tavola, recitando poi in Asini di Antonio Luigi Grimaldi; nel 2019 è entrata poi nel cast di Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, il quale l’ha anche diretta in Dove osano le cicogne, film da poco uscito nelle sale.

Maria Amelia Monti, chi sono i figli Marianna, Leonardo e Robel

Maria Amelia Monti, oltre alla carriera da attrice, è anche una mamma premurosa e affettuosissima e ha costruito una famiglia molto unita al fianco del marito Edoardo Erba, di professione sceneggiatore e regista. La coppia convive a Roma e hanno tre figli; i primi si chiamano Marianna e Leonardo, il terzogenito invece si chiama Robel, nome poi “trasformato” in Roberto, ha origini etiopi ed è stato adottato dalla coppia quando aveva 3 anni e mezzo.

Parlando dell’adozione in un’intervista a L’Ora Solare del 2022, l’attrice aveva raccontato emozionata la scelta della coppia di regalare al bambino una nuova opportunità nella sua vita: “Non penso che sia tanto un gesto di bontà, quanto di fiducia nella vita. Poi penso ci sia anche il destino, era destinato a noi e la gioia che ci dà è impagabile”.