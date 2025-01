Edoardo Erba, chi è il marito di Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti, celebre attrice della scena italiana, è sposata da diversi anni con il marito Edoardo Erba, anche lui operativo nel mondo del teatro e della tv. Originario di Pavia e classe 1954, è infatti un affermato drammaturgo nonché regista e sceneggiatore teatrale ma che ha anche lavorato per il piccolo schermo. La sua opera d’esordio è Ostruzionismo radicale del 1986 interpretata da Claudio Bisio, che allora non aveva ancora conosciuto la grande popolarità.

Seguono diverse altre opere come L’appeso, La notte di Picasso, Maratona di New York interpretata da Bruno Armando e Luca Zingaretti e, tra le più recenti, Maurizio IV – Pirandello Pulp del 2019 con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Una lunga esperienza nel mondo del teatro, grazie alla quale ha anche ricevuto numerosi premi nazionali. Edoardo Erba ha anche lavorato per la televisione, scrivendo numerosi film per il piccolo schermo come A fior di pelle, Ospiti, oltre alla celebre fiction Finalmente soli che ha visto protagonista proprio Maria Amelia Monti nei panni della “moglie” televisiva di Gerry Scotti.

Edoardo Erba e Maria Amelia Monti: i figli e le collaborazioni professionali

Maria Amelia Monti e il marito Edoardo Erba sono sposati da diversi anni, vivono a Roma e hanno tre splendidi figli: Marianna, Leonardo e Robel, nome poi “trasformato” in Roberto, quest’ultimo di origini etiopi e adottato dalla coppia a 3 anni e mezzo.

La coppia non condivide solo una romantica relazione ma ha anche collaborato professionalmente, non solo per Finalmente soli; l’attrice ha anche preso parte a numerosi spettacoli teatrali scritti e/o diretti dal marito. Troviamo per esempio Margarita e il Gallo, Michelina e Tante belle cose, scritto dal marito e diretto da Alessandro D’Alatri. Negli ultimi anni, nel 2021 e nel 2023 ha anche recitato nello spettacolo teatrale Il marito invisibile, scritto e diretto sempre dal marito, con il quale ha collaborato per il 2025 in Strappo alla regola.