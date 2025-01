L’irriverenza e il brio sono le doti che forse l’hanno portata al successo, unite ad un talento smisurato condito da una comicità naturale e variegata: Maria Amelia Monti sa sempre come strappare un sorriso e non si è smentita ovviamente anche in occasione della sua intervista di oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Maria Amelia Monti ha ripercorso gli esordi della sua carriera, i primi bagliori della sua arte comica; ma non molti conoscevano il simpatico aneddoto vissuto in giovane età e raccontato oggi nel salotto de La Volta Buona. “A 22 anni fui coinvolta a mia insaputa sul set di un film pornografico, me ne sono accorta dopo!”. Tanto basta per scatenare l’ilarità dei presenti e anche di Caterina Balivo e l’attrice ha poi spiegato: “Un amico sotto casa mi chiese se avessi delle calze a rete e una maglia d’oro, per fare delle foto; Andammo in un ristorante e dovevo fare la moglie di un ciccione… Poi mi hanno fatto stare in una saletta e vedevo uscire vari attori in accappatoio, completamente nudi sotto; così capii che era un film pornografico e me ne sono andata. La cosa meravigliosa però è che mi hanno pagato anche se non ho fatto niente”.

Maria Amelia Monti e l’amore per suo marito Edoardo Erba: “Mi brillano gli occhi…”

Dopo il simpatico retroscena sull’esperienza sul set di un film pornografico, Maria Amelia Monti ha avuto modo anche di emozionarsi. Caterina Balivo ha mostrato diverse foto in compagnia del suo amato marito, Edoardo Erba, con il quale ama spesso scherzare anche sui social. Impossibile non notare il luccichio nei suoi occhi nel rivedersi con la sua dolce metà. “Stiamo insieme da 30 anni, è mio marito dal 2007. Se mi brillano ancora gli occhi? Mi emoziona sempre…”.