Chi è Maria Di Stolfa, compagna di Simone Di Pasquale: quando nasce il figlio?/ “Manca poco…”

Simone Di Pasquale è senza dubbio tra i volti più amati di Ballando con le stelle; la sua presenza nel talent di Milly Carlucci è quasi ventennale e in virtù della notorietà acquisita è inevitabile che in alcune circostanze l’attenzione mediatica punti su di lui. Nelle ultime settimane la curiosità dei fan è tutta rivolta alla gravidanza della compagna, Maria Di Stolfa.

Chi è Simone Di Pasquale, ex maestro di Ballando con le Stelle/ La carriera sportiva e vita privata

Maria Di Stolfa – compagna di Simone Di Pasquale – non appartiene al mondo dello spettacolo ma, in virtù del suo legame con il ballerino, suscita particolare interesse e curiosità soprattutto ora che è in dolce attesa. Ma quando nasce il figlio? Per rispondere a tale domanda bisogna partire dall’annuncio fatto dal protagonista di Ballando con le stelle a dicembre 2023. In quell’occasione Simone Di Pasquale rivelò appunto la gravidanza della sua compagna e, facendo alcuni conti, si può arrivare a teorizzare qualche potrebbe essere il periodo propizio per la nascita del primo figlio.

Simone Di Pasquale, quando nasce il figlio nel grembo della compagna Maria Di Stolfa

“Maria e io diventeremo genitori di un maschietto. In tanti mi dicevano da tempo: ‘Simone, è ora che tu ti faccia una famiglia’, ma io rispondevo che aspettavo la persona giusta e quando finalmente nella mia vita è entrata Maria è stato naturale realizzare questo grande progetto”. Queste le parole di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle a proposito del grande amore per la compagna Maria Di Stolfa, prossima a dare alla luce il loro primo figlio.

Ai tempi dell’annuncio di Simone Di Pasquale, la sua compagna Maria Di Stolfa era già al quarto mese di gravidanza. A questo punto dovremmo essere intorno all’ottavo mese se non di più. Ciò vuol dire che il lieto evento della nascita del loro primo figlio potrebbe essere davvero imminente e a giorni potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio da parte dei neo genitori.

