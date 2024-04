Chi è Simone Di Pasquale, ex maestro di Ballando con le Stelle/ La carriera sportiva e vita privata

Simone Di Pasquale è stato una vera e propria icona di Ballando con le stelle; il ballerino professionista può vantare la vittoria al suo esordio ufficiale nel 2005, in coppia con Hoara Borselli. Dopo quel trionfo ha messo in fila ben 16 edizioni consecutive del talent saltando unicamente la quarta stagione. Un ruolo fisso nel programma di Milly Carlucci che gli ha permesso di diventare tra i volti della danza più amati dai telespettatori e che chiaramente ha alimentato la crescita di notorietà e fama.

Simone Di Pasquale, classe 1978, prima della danza si è cimentato con diverse discipline sportive. Dal nuoto al tennis, passando per il calcio e il karate; la svolta sono però le gare di danza sportiva che lo portano a conquistare i primi titoli prestigiosi della sua carriera. In particolare, al fianco di Natalia Titova – grazie ad un sodalizio sia sportivo che sentimentale – ha conquistato la vittoria al noto concorso britannico Rising Stars UK.

Simone Di Pasquale, il sodalizio con Natalia Titova e l’amore attuale per Maria Di Stolfa

Al pari della sua carriera, particolarmente ‘frenetica’ – dal punto di vista delle curiosità da raccontare – risulta essere anche la vita privata e sentimentale di Simone Di Pasquale. Come anticipato, diversi anni fa è stato legato alla sua compagna di tante imprese agonistiche ovvero Natalia Titova. La relazione con la ballerina è iniziata nel ‘98 per poi concludersi nel 2005.

Da diversi anni Simone Di Pasquale è invece legato ad una donna di nome Maria Di Stolfa; non appartiene al mondo dello spettacolo e dunque le notizie sul suo conto risultano minori rispetto al compagno. Sappiamo però che la compagna del ballerino è in dolce attesa; un lieto evento annunciato dallo stesso ballerino alcuni mesi fa e che prossimamente sarà coronato dalla nascita di un maschietto. Prima della relazione tra i due, alcuni anni fa emersero dei rumors a proposito di una presunta relazione tra Simone Di Pasquale e Lucrezia Lante della Rovere. Entrambi però smentirono in maniera categorica tali voci, alimentate unicamente dalla sinergia dimostrata in gara avendo partecipato in coppia, proprio in quel periodo, a Ballando con le stelle.

