Chi è Martina Nasoni e malattia/ L’ex fidanzata di Daniele Dal Moro torna al GF Vip: come sta oggi

Martina Nasoni, da Miss Italia al Grande Fratello Nip

E’ ormai certo l’ingresso come ospite al Grande Fratello Vip di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti proprio ai tempi della prima esperienza del vippone con il reality condotto da Alfonso Signorini, nella versione Nip. Per la giovane fu appunto la prima esperienza televisiva, prima di allora appunto sconosciuta al grande pubblico.

Proprio nel corso dell’esperienza al Grande Fratello 16, nel 2919, Martina Nasoni raccontò un particolare aneddoto legato al Festival di Sanremo. Nell’edizione di quell’anno, Irama portò sul palco dell’Ariston una canzone intitolata: “La ragazza col cuore di latta”. Ebbene, Martina svelò di essere proprio lei la giovane protagonista del brano; il tutto sarebbe nato da un incontro casuale, con l’artista che è stato appunto ispirato dalla storia di Martina Nasoni. Il cuore di latta è infatti proprio riferito alla sua malattia: Martina è infatti affetta da una una malformazione cardiaca congenita ereditata dalla madre. Prima dell’esperienza al Grande Fratello Vip, la giovane aveva già tentato di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, in particolare Miss Umbria e Miss Italia.

Martina Nasoni, il libro “Questo cuore batte per tutte e due” e vita privata

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019, Martina Nasoni non ha portato avanti il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Salvo alcune partecipazioni televisive dopo l’esperienza al reality, non è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio per il piccolo schermo. L’unica sua attività nota risale al 2020, anno di pubblicazione del suo primo e unico progetto editoriale “Questo cuore batte per tutte e due”. All’interno del libro, Martina Nasoni raccontala sua storia di vita alle prese con la malattia cardiaca. A proposito di questa, dopo un periodo difficile causato dall’aver avuto il Covid, oggi Martina sta molto meglio ma deve chiaramente controllarsi costantemente.

Per quanto concerne la vita privata di Martina Nasoni, sono altrettanto scarse le notizie dal punto di vista sentimentale dopo la breve relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto proprio al Grande Fratello. La modella oggi sarebbe single; dopo l’attuale concorrente del GF Vip avrebbe avuto un breve flirt con Matteo Guidetti, volto noto per gli appassionati di Uomini e Donne. Cresce dunque l’attesa per il suo ritorno in TV nel ruolo di ospite d’eccezione al Grande Fratello Vip; quale sarà la reazione di Daniele Dal Moro?











