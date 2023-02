Alessandro Egger non riconosce Madame/ “Credevo fosse una scrittrice di romanzi erotici”: gaffe a Sanremo!

Alessandro Egger non riconosce Madame a una festa: lei si finge una scrittrice!

Esilarante gaffe di Alessandro Egger, oggi tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno tutta sanremese che anticipa l’inizio del Festival di Sanremo 2023. Si avvicendano su Rai1 le interviste a volo ad alcuni dei Big in gara nella kermesse, e arriva in diretta anche Madame, una delle concorrenti più discusse di questa edizione.

Alessandro Egger e la madre Cristina, interviene l'avvocato/ "La verità è un'altra…"

Non si tocca la questione vaccini ma si fanno con la cantante due chiacchiere leggere sulla kermesse. Poi si parla di una festa alla quale ha partecipato nella serata di ieri e dove ha conosciuto Alessandro Egger. Qui arriva poi il divertente retroscena con gaffe.

Alessandro Egger, gaffe con Madame: “Mi ha detto di essere una scrittrice di romanzi erotici”

È Madame a raccontare di aver conosciuto Egger a questa festa e di aver scambiato con lui qualche parola. Spiega allora di essersi finta una scrittrice, cosa che è stata per lei molto divertente. A questo punto la Bortone è istintiva nel chiedere a Egger: “Ma non l’avevi riconosciuta?” Alessandro, intimidito, racconta la sua gaffe: “In realtà non la conoscevo e lei si è finta scrittrice di romanzi erotici e io ci sono cascato!” Risate in studio da parte di tutti, Madame compresa!

Boomerissima: Flavio Insinna alimenta le polemiche/ "Ballando doveva vincerlo lui…"

LEGGI ANCHE:

Caso falsi Green Pass, Grillone “Camila Giorgi? Nessun vaccino”/ “Madame mai vista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA