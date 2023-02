Rosa Chemical: “Sanremo 2023? Porto classe e sess*”/ Stoccata a deputata FdL: “A chi non mi vuole qui dico…”

Rosa Chemical: “Festival di Sanremo 2023? Porto classe e sess*”

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno tutta sanremese che anticipa l’inizio del Festival di Sanremo 2023 appare anche Rosa Chemical. L’artista, tra i Big in gara in questa edizione della kermesse, è pronto a portare sul palco un brano che spera possa diventare ‘un tormentone’ e che, soprattutto, possa “arrivare a quanta più gente possibile”, spiega.

Il cantante, che lo scorso anno si è esibito nella serata dei duetti al fianco di Tananai, quest’anno esordisce come artista in gara e si prepara a stupire anche nei look scelti per il celebre palcoscenico. “A Sanremo porterò tanta classe e tanto sess*”, ha preannunciato infatti il cantante.

Rosa Chemical, la frecciatina alla deputata FdL: “A chi non mi vuole qui a Sanremo…”

Rosa Chemical ha poi rivelato un altro aneddoto, questa volta riguardante il suo nome d’arte. L’artista ha spiegato di chiamarsi così perché Rosa è il nome di sua madre, donna che lo ha sempre sostenuto, anche nel suo percorso musicale. È poi nel momento dei saluti alla Bortone che Rosa Chemical lancia una chiara stoccata alla deputata di Fratelli d’Italia che chiedeva la sua non partecipazione alla kermesse: “Mando un bacio a tutti, anche a chi non mi voleva a Sanremo!”

