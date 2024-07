Il mondo dello spettacolo offre popolarità e soddisfazioni; l’altro lato della medaglia è la curiosità dei fan che spesso amano scandagliare anche la vita privata dei personaggi noti. Molti si saranno sicuramente chiesti chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbara De Rossi: la giovane è nata dalla relazione con il coreografo e ballerino Branko Tesanovic, secondo marito dell’attrice.

A dispetto della notorietà della madre, Martina Tesanovic – figlia di Barbara De Rossi – ama tenersi in disparte rispetto alla luce dei riflettori sfuggendo così alle chiacchiere di gossip. Non è dunque dato sapere se nella sua vita c’è un fidanzato; per di più, non disponendo di profili social ufficiali, risulta ancora più difficile desumere curiosità riguardo la sua vita privata e sentimentale.

Barbara De Rossi e il rapporto con sua figlia Martina Tesanovic: “Sempre stata la mia forza…”

Se sul ‘fronte fidanzato’ non si hanno notizie, diverso è il caso per il rapporto tra Barbara De Rossi e sua figlia Martina Tesanovic. Spesso è stata proprio l’attrice a decantare la bellezza dell’amore che le lega. “Pensavo che tra madre e figlia si sarebbe creato un rapporto speciale; non sbagliavo. Martina è sempre stata la mia forza…”.

Anche Martina Tesanovic – come riporta True News – non è stata da meno quando si è trattato di parlare dello splendido rapporto con sua madre Barbara De Rossi. “Per me è la mamma più bella di tutte; con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio. Lei si augura per me la felicità, libertà di esprimere e scegliere la mia strada; io mi auguro di essere forte come lei”.