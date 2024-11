Tutto su Massimo, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Un nuovo volto è arrivato nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Si tratta di Massimo ed è arrivato in trasmissione per conoscere esclusivamente Barbara De Santi. L’uomo ha 52 anni, è originario di Ravenna e lavora in un’azienda di holding specializzata nella gestione del patrimonio pubblico. Inoltre, ama il mare al punto da essere diventato anche uno skipper. Inoltre, suona la chitarra, pratica sci e tennis e ha diverse passioni. La vita piena di impegni e passioni ha incuriosito Barbara De Santi che ha così deciso di farlo restare in trasmissione per conoscerlo meglio.

Tuttavia, nonostante le ottime premesse, tra il cavaliere e la dama, la conoscenza si è fermata ancora prima di iniziare. Qualcosa, infatti, è andato storto come racconta lo stesso Massimo nello studio di Uomini e Donne.

Massimo e Barbara De Santi: lite a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2024, Massimo ha avuto da ridire qualcosa a Barbara: “Non ha mai incrociato lo sguardo, fatto un sorriso. Ha rifiutato anche il ballo, ci sono rimasto male”, le parole del cavaliere. Barbara si è difesa affermando che è “troppo pesante” ma il cavaliere non ci sta e accusa la dama di averlo preso in giro perché l’ha fatto restare pur non provando alcun tipo di interesse nei suoi confronti. “Non meriti la mia attenzione”, ha concluso Barbara.

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2024, tuttavia, lo scontro tra i due si riaccende. “Quando le cose non vanno le dici subito. Non te le tieni e fai il sorrisino davanti e dietro pugnali alle spalle”, sbotta Barbara. “Ma non puoi sempre uscirtene pulita”, interviene Gemma Galgani che critica l’atteggiamento di Barbara.