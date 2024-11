Tutto su Mattia Cacchione, il corteggiatore eliminato a Uomini e Donne da Martina De Ioannon

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2024, finisce l’avventura di Mattia Cacchione nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Martina De Ioannon. Il 26enne pugliese lavora come imprenditore, ma gioca anche a calcio. L’incontro con Martina lo ha convinto a portare avanti la conoscenza avendo visto in lei una ragazza che potrebbe davvero piacergli. “Appena ti ho vista mi ha colpito tutto di te. Mi ha colpito il pepe che hai, sei una ragazza bella e peperina”, le parole di Mattia.

Tuttavia, dopo le prime esterne di conoscenza, tra Mattia e Martina non è scattata la famosa scintilla e, così, nel corso della puntata odierna, il corteggiatore lasciua definitivamente il programma.

Mattia Cacchione e la parole di Martina De Ioannon

Dopo aver salutato il pubblico di Uomini e Donne, Matteo Cacchione ha parlato di Martina De Ioannon sui social. “La conoscenza tra me e Martina finisce qui. Come molti hanno visto e appreso ci sono state più discussioni che hanno decretato tutto. A mio modo di vedere le cose, in esterna eravamo due persone molto diverse rispetto a quelle che erano nel parterre”, ha scritto sui social.

“Martina, per quella che l’ho conosciuta, è una ragazza molto profonda e con valori importanti. Non è affatto bello tutto ciò che viene scritto sotto alcuni post perché una persona prima di essere giudicata bisogna conoscerla e non è bello che venga attaccata solo per il suo carattere forte e deciso. Detto questo, le auguro il meglio per il proseguo della sua vita”, ha concluso.