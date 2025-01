Tutto su Maurizio L, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del parterre del trono over non c’è solo Vincenzo che sta uscendo con Barbara De Santi ma anche Maurizio L. Quest’ultimo non ha partecipato per accomodarsi subito nel parterre ma per conoscere Barbara De Santi. Il cavaliere, infatti, dopo aver conosciuto la dama attraverso la televisione, ha deciso di chiamare la redazione per conoscerla e provare a corteggiarla. Maurizio ha 42 anni, è un impiegato pubblico ed è papà di una bambina di 7 anni.

Gianmarco Steri: chi è il tronista di Uomini e Donne/ da corteggiatore alla proposta di Maria De Filippi

“Ho quasi 42 anni, vengo da Taggia in provincia di Imperia, sono un dipendente pubblico. Sono felicemente separato da un anno e mezzo. Ho una figlia, Sofia, che ha 7 anni”, le parole del cavaliere che, però, non hanno scatenato l’entusiasmo della dama.

Barbara De Santi e Maurizio L: i dubbi della dama

Dopo aver ascoltato la presentazione di Maurizio, Barbara De Santi ha mostrato di avere diversi dubbi legati all’età del cavaliere. “Mi hai stoppato sull’età, però è un po’ presto. Sono venuto qua per conoscerti, capire come è la Barbara con ‘la guardia abbassata’”, ha ribattuto il cavaliere che ha chiesto a Barbara di non soffermarsi sull’età ma di dargli una possibilità. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti le hanno dato lo stesso consiglio portando così Barbara ad accettare di conoscerlo.

Alessio Pili Stella: chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Lite in studio con Francesca e Cristina

“Non mi è arrivato il suo interesse. A me quando dicono ‘vediamo se la Barbara che c’è fuori è diversa’ non capisco. Ma non si vede come sono?”, si è risentita Barbara. “Non so come possa arrivarti a qualcosa quando siamo distanti 3 metri e mezzi. Si sono persi i valori anche solo di andare a prendere un aperitivo insieme, di parlare. Magari cambi idea davanti a un bicchiere di vino, diamoci una chance, non ti costa nulla“, ha ribattuto il cavaliere riuscendo così a convincerla.